Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Både forhenværende leder af Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen og Socialdemokratiets Ida Auken kan have ført valgkamp for penge, der skulle være betalt skat af.

Det skriver Frihedsbrevet, efter at have set et nyt notat fra Skatteministeriet.

Her bliver det fastslået, at politikere ikke kan frasige sig at betale skat på arbejde ved i stedet af føre penge over i kampagnekasserne.

Det er netop, hvad Frihedsbrevet har afdækket, at Sofie Carsten Nielsen og Ida Auken gjorde i 2019.

»Der er ingen tvivl om, at Sofie Carsten Nielsen og Ida Auken er skattepligtige, og det er pinligt, at de, der sidder og laver lovgivningen, ikke er klar over dette,« siger Michael Bjørn Hansen, der er skatteadvokat og forhenværende kontorchef i Skat, efter at have set notatet.

Både Sofie Carsten Nielsen og Ida Auken har tidligere forklaret til Frihedsbrevet, at de troede, at der var tale om en skattefri donation fra netværksvirksomheden Samuelsen, de ikke skulle betale skat af.

Efter det nye notat er kommet frem, erkender Ida Auken, at der ikke var tale om en skattefri donation. Derfor har hun betalt pengene tilbage til Samuelsen.

»Sammen med en revisor sendte min valgkampsforening sidste år pengene tilbage til Samuelsen, da det viste sig ikke at være en donation,« oplyser Ida Auken i et skriftligt svar til Frihedsbrevet.