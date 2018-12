Kriminalitetsnævn skal vise unge vejen tilbage til fællesskabet. Socialpædagogerne kalder det symbolpolitik.

Fra nytår skal et nævn tage hånd om helt unge kriminelle.

Det er en realitet, efter at et flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tirsdag har vedtaget et lovforslag om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Den kriminelle lavalder er 15 år, men med aftalen bliver der oprettet et ungdomskriminalitetsnævn, som skal afgøre alvorlige sager med børn mellem 10 og 17 år.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K), som stillede lovforslaget, kalder det for nytænkende.

- Vi skaber et helhedsorienteret system med et ungdomskriminalitetsnævn og en ungekriminalforsorg, hvor vi i højere grad end i dag tager hånd om de unge, griber dem og river dem væk fra kriminalitetens mørke tag og viser dem vejen tilbage i fællesskabet, siger han i en pressemeddelelse.

Nævnet, der oprettes i samtlige politikredse, har mødt kritik fra Socialpædagogernes Landsforbund, som kalder det symbolpolitik.

- Det er ren symbolpolitik, når man nu indretter institutioner til "børnefængsler". Vi har ikke brug for dem, for ungdomskriminaliteten falder år efter år.

- Selvfølgelig skal vi sammen bekæmpe ungdomskriminalitet, men fængsler og dommere er altså ikke svaret, sagde formand for Socialpædagogerne Benny Andersen mandag til fagbladet Socialpædagogen.

Aftalen indeholder 24 forskellige initiativer, der ifølge ministeriet både har fokus på en bred forebyggende indsats for alle unge, samt fokus på unge på vej ud på en kriminel løbebane.

Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2019.

/ritzau/