En ny mærkningsordning skal hjælpe forbrugere til at vælge firmaer, der behandler data ansvarligt.

Til næste år vil forbrugere kunne skele til et nyt mærke, der vil fortælle dem, om de selskaber, de handler hos og bruger, behandler kundedata og it-sikkerhed ansvarligt.

Det oplyser Erhvervsministeriet.

- Vi lever i en digital tidsalder, hvor ansvarlig omgang med data er en utrolig vigtig dagsorden, fordi vi hele tiden sætter digitale spor og afgiver mange former for data.

- Derfor er det vigtigt, at forbrugerne kan føle sig trygge ved den måde, virksomheder behandler deres personlige data på, skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en meddelelse.

Mærkningsordningen har fået 18 millioner kroner fra Industriens Fond og bliver lavet i samarbejde med erhvervsinteresseorganisationerne Dansk Erhverv, Dansk Industri og SMVdanmark.

Eksperter har længe anbefalet en samlet mærkningsordning og ifølge Erhvervsministeriet viser undersøgelser, at over 80 procent af de adspurgte forbrugere vil undgå at handle steder, hvor de ikke har tillid til, at deres data blive behandlet ansvarligt.

- Tanken med den kommende mærkningsordning er at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge virksomheder, som opfører sig ansvarligt, når det gælder dataetik.

- Samtidigt vil mærket gøre det mere attraktivt for virksomhederne at styrke deres indsats i forhold til it-sikkerhed og dataansvarlighed, skriver Simon Kollerup.

Forbrugerrådet Tænk støtter ifølge meddelelsen op om mærkningsordningen og skal sidde med i ledelsen i ordningen.

- Beskyttelse af forbrugernes privatliv har i disse år Forbrugerrådet Tænks højeste prioritet og derfor er vi glade for at være blevet inviteret med i arbejdet fremover.

- Vores mål med mærket er at få forbedret sikkerheden, skabe gennemsigtighed og øge trygheden for den enkelte, skriver vicedirektør i Tænk Mette Raun Fjordside.

