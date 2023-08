Partierne uden for SVM-regeringen har intet fået at vide, om indholdet i det lovforslag til forbud mod koranafbrænding, regeringen i dag klokken 11:30 præsenteres.

I stedet har partierne klokken 20:04 torsdag aften fået en besked om klokken 14 at holde møde med justitsminister Peter Hummelgaard (S) om indholdet i forslaget.

'På vegne af justitsministeren inviteres I hermed til en orientering om regeringens forslag om at gribe ind over forhånelser, som kan have væsentlige negative konsekvenser for Danmark,' står der i mail fra Justitsminsiteriet til partierne.