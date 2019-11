Ikke kun voksne, men også danske børn under 18 år i konfliktzoner, kan miste retten til konsulær bistand.

Regeringen vil med et nyt lovforslag kunne afvise konsulær bistand til danskere, der opholder sig i konfliktzoner som Syrien.

Restriktionen skal ikke kun gælde voksne, men kan i nogle tilfælde også ramme børn under 18 år. Det skriver Politiken.

I forslaget står der ifølge avisen, at der ikke er "noget til hinder" for, at udenrigstjenesten afskærer eller begrænser bistand til personer under 18 år.

Det gælder, hvis der er grund til at antage, at personerne "har deltaget i eller har til hensigt at deltage i aktiviteter i udlandet, der kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden".

Der skal dog mere til for at nægte børn konsulær bistand end voksne.

Således vil det ikke være tilstrækkeligt at omfatte et barn af bestemmelsen, hvis barnet er blot rejst ind eller har opholdt sig i et konfliktområde "uden anerkendelsesværdigt formål eller tilladelse".

Til gengæld mister barnet eller den unge retten til konsulær bistand fra Danmark, hvis vedkommende har deltaget i eksempelvis våbentræning.

Professor i strafferet Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet finder ikke lovudkastet entydigt.

- Det foreslåede kriterium for, hvem der skal afskæres fra konsulær bistand, er meget uskarpt. En administrativ beslutning om, hvem der er omfattet, kan blive temmelig vilkårlig.

- Det kan for eksempel være svært at få klarhed over, om en person har befundet sig i en afgrænset konfliktzone, siger han til Politiken.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har dog ingen betænkeligheder ved lovforslaget. Han påpeger over for Politiken, at det kun er i "helt særlige tilfælde efter individuel og konkret vurdering", at børn kan nægtes hjælp.

