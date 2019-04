Hvis du får en abort, risikerer du dødsstraf.

Så enkelt og skræmmende lyder politikeren Tony Tinderholts seneste lovforslag i Repræsentanternes Hus i Texas.

Og argumentet fra den 48-årige krigsveteran er mindst ligeså skræmmende:

»Den mulige dødsstraf vil måske få folk til at tænke sig om, før de dyrker sex og bliver gravide. Og efter min mening opnår lovforslaget én ganske enkelt ting: det giver ufødte personer de samme rettigheder som os andre,« siger Tony Tinderholt i et interview med avisen Houston Chronicle.

I Tony Tinderholts lovforlag, der går under den officielle titel 'Texas House Bill 896', er der absoult ingen undtagelser - hverken i tilfælde af incest og/eller voldtægt. »Abort er mord,« fastholder den 48-årige far til tre.

Tony Tinderholt kalder selv sit lovforslag 'The Abolition of Abortion in Texas' (afskaffelsen af abort i Texas) og i et interview med avisen The Texas Observer tilføjer han: »Resultatet af sex er graviditet og børn. Og jeg vil blot have folk til at overveje deres gerninger, før de begår en fejl.«

Foran regeringsbygningen i Texas demonstrerede hundredevis af vælgere til fordel for Tinderholdts totale abortforbud, men blandt andre abortmodstandere møder 'Texas House Bill 896' på modstand.

En anden af Texas' førende anti-abort politikere republikaneren Jeff Leach, sagde således ifølge Washington Post:

I Texas er også befolkningen splittet i spørgsmålet omkring fri abort. Her demonstreres der for fri abort. Foto: Jon Herskovitz - AFP

»Jeg kan ikke med god samvittighed stemme for en lov, der kiminaliserer kvinder og i værste fald kan give dem dødsstraf - for en abort. Det fører hele abort-debatten ud på gyngende grund.«

Men Tony Tinderholt er bestemt ikke alene med sine ekstreme synspunkter. I Texas vil den såkaldte 'hjerteslag-regel' således snart være lov. Så snart en læge kan høre et hjerteslag i fostret - ofte efter seks uger -er abort i Texas således forbudt - uanset hvad den føderale lovgivning påskriver.

Og ifølge Washington Post planlægger 26 andre stater at følge i Texas' fodspor og gøre 'hjerteslag-reglen' til lov.

Under valgkampen sagde Donald Trump, at 'der burde være en eller anden form for straf for kvinder, der får abort'.

Udtalelser som disse var med til at cementere Trumps massive opbakning blandt USAs evangeliske vælgere. Og med den erklærede 'genfødte kristne' Brett Kavanaugh som den afgørende stemme i USAs højesteret, ser mange Tony Tinderholts umiddelbart vanvittige lovforslag som en genvej til - på langt sigt - at afskaffe den frie abort i hele USA.

»Det her er ikke blot endnu et forsøg på at bombe vores land tilbage til de ikke-så-gode-gamle-dage. Det er total vanvid,« sagde Victoria Neave, der er demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus i Texas.

Tony Tinderholt fremsatte første gang sit ekstreme abortforslag i 2017. I sidste uge blev det endnu engang afvist. Men ifølge Texas Observer givet Tinderholdt ikke op.

»Jeg vil kæmpe for det rigtige, indtil alle mine kollegaer indser, at det er Guds vilje,« siger Tony Tinderholt til The Texas Observer, hvor han også igen opfordrer alle til at tænke sig om, før de gør noget, de senere vil fortryde. Ironisk nok har Tony Tinderholdt selv været gift ikke færre end fem gange.