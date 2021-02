Regeringen lover nu at gå i gang med nye beregninger for, hvilke dele af samfundet der kan genåbnes.

I løbet af coronakrisen har vi lært, at statsminister Mette Frederiksen ikke vil genåbne hverken skoler, butikker eller andet, før regnedrengene i Statens Serum Institut, SSI, kender effekten af det på smittetallene.

Derfor blev håbet slukket for en stor gruppe børn og unge onsdag formiddag.

SSI præsenterede et notat med beregninger, der slog fast, at det ville føre til alt for høje smittetal at genåbne afgangsklasser i folkeskolen samt ungdoms- og voksenuddannelser, efter- og folkehøjskoler - samt varebutikker under 5.000 kvadratmeter.

Men hvorfor havde SSI nu taget detailhandel med i beregninger om skoler? Det virkede »fuldstændig tosset«, lød kritikken fra Dansk Folkeparti.

»Vi vil selvfølgelig gerne have beregninger på hvert enkelt element, så vi kan vurdere, hvad man kan genåbne. Det er skørt, at man sætter så mange ting sammen i samme beregning,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) og tilføjer:

»Nu kan vi jo ikke se, hvad der er bedst at genåbne. Når man tager detailhandel med i en genåbning af skoler, er det jo fuldstændig tosset. Der er stor forskel på at tage i tøjbutik og at tage på efterskole.«

B.T. fik onsdag eftermiddag et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke på plads.

Hvorfor beder du ikke dine matematikere om at regne specifikt på de ældste klasser?

»Det er også noget af det næste. De får en række opdrag at regne på. Et af dem kunne være de ældste klasser. Noget andet kunne være: Hvordan kan man forsigtigt åbne butikslivet igen,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Er du ikke enig i, at den udregning, vi er blevet præsenteret for i dag, på mange måder er irrelevant, fordi der slet ikke på noget tidspunkt har været planer om at gå så langt?

»Jeg mener, at det er klart relevant at vise alt, hvad vi har af udregninger, til offentligheden, så vi kan vurdere og diskutere det her. De her beregninger blev lavet samtidig med beregninger på 0. til 4. klasse,« siger Magnus Heunicke.

Ved et pressemøde mandag meddelte regeringen, at elever fra 0. til 4. klasse kan vende tilbage i skole mandag 8. februar.

»Der går noget tid endnu, før vi kan åbne for andre dele af samfundet. For samtidig med at vi holder smitten nede, buldrer den engelske mutation videre i vores samfund,« fastslår Heunicke.