I april skal Folketinget behandle et forslag om en aldersgrænse på 18 år for omskæring af drengebørn.

Et område, der har vakt en del debat, og som løsgænger i Folketinget Inger Støjberg nu har fundet en ny løsning på.

I stedet for helt at forbyde omskæring af drengebørn af ikke medicinske årsager, foreslår hun i en kronik i Berlinske, at omskæring af drengebørn i Danmark forbydes for børn, der er ældre end otte dage.

At hun lige præcis lander på de otte dage, er der en helt særlig grund til.

Ud over de sundhedsfaglige og etiske årsager handler det om hendes kærlighed til de danske jøder.

For selvom hun gør det klart, at hun er inderligt imod omskæring af raske drengebørn, ønsker hun ikke at true det jødiske samfunds eksistens i Danmark.

»Jeg forstår til fulde argumenterne for et total forbud mod omskæring i Danmark, og jeg deler dem grundlæggende også. Men min sympati for de danske jøder er så stor, så det er vigtigere for mig at finde kompromiset, der gør, at de fortsat kan føle sig hjemme i Danmark, men som samtidig minimerer risiciene ved indgrebet mest muligt,« skriver Inger Støjberg i Berlingske.

Hun tilføjer, at det desuden vil gøre hende ekstra tilfreds, hvis 'det tvinger muslimerne i Danmark til at ændre deres tradition for omskæring af ældre børn'.

Mens omskæring af jødiske drengebørn foregår på ottendedagen efter barnets fødsel, er der ikke fast tidspunkt for omskæring af muslimske drengebørn.

Det oprindelige lovforslag er fremsat af Simon Emil Ammitzbøll-Bille og skal førstebehandles 20. april i Folketinget.

Inger Støjberg, der som nævnt er medlem af Folketinget som løsgænger, håber at få opbakning af særligt regeringen og Venstre, som hun refererer til, også har udtalt støtte til det jødiske samfund i Danmark.

Både Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen har i efteråret 2020 givet udtryk for, at et forbud ikke er den rette vej at gå, da Danmark skal passe på og rumme det jødiske samfund. En udmelding, der sendte statsministeren ud i lidt af en shitstorm.