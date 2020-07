Nu er det slut med bare at ligge i overhalingsbanen. Nej, hele sandheden skal frem, Pernille Vermund.

Dansk Folkepartis stifter og mangeårige formand Pia Kjærsgaard beskylder direkte Nye Borgerliges formand for at lægge skjul på, hvad det fremadstormende parti egentlig står for på hele den politiske bane.

Det gør Pia Kjærsgaard onsdag aften i programmet 'Lippert' på TV 2 News.

»På den økonomiske politik er vi meget, meget forskellige. Men det gør Pernille Vermund ikke så meget ud af,« lyder det fra Pia Kjærsgaard i 'Lippert'.

Nye Borgerliges leder Pernille Vermund får nu kritik af DF-stifter Pia Kjærsgaard. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Nye Borgerliges leder Pernille Vermund får nu kritik af DF-stifter Pia Kjærsgaard. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Det er ikke uden grund, at tv-værten Søren Lippert stiller Pia Kjærsgaard spørgsmål om Pernille Vermund og Nye Borgerlige.

15. juni kunne B.T. som første medie fortælle, at Nye Borgerlige stod til at høste hele 7,7 procent af vælgerne, mens Dansk Folkeparti havde tabt yderligere terræn siden katastrofevalget 5. juni sidste år og stod til 6,6 procent af stemmerne.

»Hold da op. Hvis jeg skal sige det lidt moderat, følger målingen den tendens, vi har set, siden vi kom i Folketinget. Vi har haft en støt stigende kurve i stort set alle målinger. Hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg meget glad. Det er ikke den værste måling at gå på sommerferie på,« lød Pernille Vermunds reaktion på målingen.

Og siden har flere andre meningsmålinger vist samme udvikling: Nye Borgerlige har overhalet Dansk Folkeparti med en knivspids.

Vermund har nærmest fungeret som varm og sød bodyguard for Mette Frederiksen her under coronakrisen Politisk kommentator Søs Marie Serup i B.T.

Men nu har Pia Kjærsgaard altså fået nok.

Hun påpeger, at Nye Borgerlige i deres partiprogram skriver, at topskatten skal fjernes, selskabskatten skal fjernes og den offentlige sektor skal spare en procent om året.

»Alle de der ting, det lægger de lidt skjul på. Men det er det, der står i deres partiprogram. Det taler de bare ikke så meget om. De taler om udlændingepolitikken,« siger Pia Kjærsgaard til 'Lippert'.

Og kritikken fortsætter.

Eks-formanden Pia Kjærsgaard er i dag udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Eks-formanden Pia Kjærsgaard er i dag udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Pia Kjærsgaard påpeger, at Pernille Vermund under Nye Borgerliges lancering 'lidt stilfærdigt' slog fast, at partiet ville følge Dansk Folkepartis udlændingepolitik

Men omvendt ville partiet i den økonomisk politik lægge sig op af Liberal Alliance.

»Da må jeg bare sig velbekomme. Det er fint med udlændingepolitikken for mit vedkommende, men det år Nye Borgerlige har siddet i Folketinget, har de ikke rigtig fået gennemført noget. Og det har Dansk Folkeparti trods alt gennem en meget lang periode, og det synes jeg godt, at vi kan bryste os noget af,« siger Pia Kjærsgaard til 'Lippert'.

B.T. forsøger at få kommentar fra Pernille Vermund på kritikken fra Pia Kjærsgaard.