Den tidligere Venstre-minister Inger Støjberg ser ud til at have stiftet et nyt parti.

Det fremgår via Indenrigs og Boligministeriets liste over partier, som søger vælgererklæringer frem mod næste valg.

Det nye parti kommer til at hedde Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, og det kommer efter længere spekulationer om hvorvidt, at Støjberg ville starte et nyt parti.

Det er ikke Inger Støjberg, som selv har søgt om tilladelse til at opstille, men det er en Jan Vilstrup.

Ifølge CVR-registret har personen af samme navn også 'en frivillig forening'. Det blev oprettet 8. juni.

På Folkemødet var Inger Støjberg ikke afvisende over for B.T. om hvorvidt, at hun ville starte et nyt parti i den nærmeste fremtid, men hun nævnte, at Danmarksdemokraterne var et godt navn til et nyt parti.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Inger Støjberg og Jan Vilstrup.

Artiklen opdateres …