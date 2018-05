Herlev Hospital skal sammen med Rigshospitalet gøre behandlingen af børn med kræft mere risikofri.

København. Selv om chancen for, at et barn med kræft overlever, er blevet væsentlig højere inden for de seneste 20 år, så er der stadig stor risiko forbundet med at blive behandlet for kræft.

Behandlingen kan medføre bivirkninger og alvorlige mén hos en væsentlig del af børnekræftpatienterne. Børn, der oplever et tilbagefald af deres kræftsygdom, har ligeledes dårlige chancer for at blive helbredt.

Derfor bliver Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi nu oprettet.

Centeret er et samarbejde mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital. Formålet er at udvikle og indføre immun- og celleterapi til danske børn med kræft.

- Med den nye behandling har vi udsigt til at kunne hjælpe patienter, som vi før ikke har kunne hjælpe, siger Klaus G. Müller, professor i børnekræft på Rigshospitalet og med i styregruppen for det nye kræftcenter.

Det er den såkaldte CAR T-behandling, der skal udvikles på det nye kræftcenter.

Det er en særlig form for immunterapi, hvor patientens hvide blodlegemer tilføres et gen, som gør dem i stand til at bekæmpe kræftceller mere målrettet, når de sendes tilbage i patientens blodårer.

Behandlingen er indtil videre kun blevet brugt i forsøg i USA og enkelte andre lande.

- CAR T-behandlingen er helt anderledes i sin effekt, fordi den faktisk udnytter patientens egne immunceller til at bekæmpe kræftsygdommen.

- På den måde undgår vi behandling med cellegifte, som er forbundet med betydelige bivirkninger, siger Klaus G. Müller.

Han forventer, at man med den nye behandling vil helbrede en stor del af de børn med leukæmi, der ikke kan helbredes med den etablerede behandling og derfor vil dø af deres sygdom

Centerets mål er, at videreudvikle behandlingen så den i fremtiden også kan bruges til at behandle andre børnekræftsygdomme end akut leukæmi.

Det er en donation på seks millioner kroner fra Børnecancerfonden, der gør det muligt at oprette centeret. Pengene stammer fra en donation fra Team Rynkeby i 2016.

200 børn under 18 år får hvert år kræft i Danmark.

/ritzau/