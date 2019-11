De danske unge ligger nummer et, når det kommer til at drikke alkohol, og det vil Det Konservative Folkeparti sætte en stopper for med nyt udspil.

Udspillet har tre punkter, hvoraf det ene vil medføre, at det såkaldte proxysalg, hvor myndige personer køber 'hård' alkohol til mindreårige for en økonomisk gevinst, skal være ulovligt.

Det vil sige, at mindreårige ikke længere vil kunne betale sig til at få hjælp af fra eksempelvis deres ældre venner, søskende eller familiemedlemmer, hvis de vil have fingrene i en flaske snaps til de kommende julefrokoster.

»Vi vil gerne begrænse unges adgang til stærk alkohol,« siger sundhedsordfører Per Larsen (K) om forslaget, der allerede er indført i Skotland.

Ordføreren påpeger, at forslaget primært retter sig mod de unge, som stiller sig foran supermarkedet og forsøger at overtale tilfældige kunder til at købe alkohol for dem.

»Vi ved, at der unge, som simpelthen stiller sig foran Netto eller andre supermarkeder og tilbyder ældre fremmede en 50'er for at købe noget stærkere til dem, og det er simpelthen uhensigtsmæssigt,« siger Per Larsen.

På nuværende tidspunkt må 16-årige kun købe alkohol med op til 16,5 procent.

»Vi bliver nødt til at stramme op. Undersøgelser viser, at de danske unge drikker sig for sans og samling, og det er ikke forsvarligt. Det har skadelige effekter, når børn i den alder er stærkt beruset, så vi vil gerne begrænse deres adgang.«

(ARKIV) Det skal være sværere for unge at få fingrene i stærk alkohol ifølge Det Konservative Folkeparti. Foto: Camilla Rønde Vis mere (ARKIV) Det skal være sværere for unge at få fingrene i stærk alkohol ifølge Det Konservative Folkeparti. Foto: Camilla Rønde

Hvad med forældre, der vurderer, at deres 15-årige godt kan tåle en enkelt snaps eller to til julefrokosten?

»Det er inden for familien, og hvis forældrene har besluttet det, så er det deres ansvar. Der, hvor vi vil slå ned, er udelukkende ved proxysalg, hvor der er et økonomisk mellemværende mellem den unge og den person, som køber alkoholen.«

Ud over at gøre proxysalg ulovligt, vil Det Konservative Folkeparti også hæve aldersgrænsen på 'hård' alkohol, så folk under 18 år fremover kun må købe alkohol med syv procent eller derunder.

Det står i stik modsætning til Socialdemokratiets udtalelser i sidste uge, hvor sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff over for DR afviste at hæve aldersgrænsen og blandt andet sagde følgende:

»Jeg vil hellere have, at vores 17-årige unge drikker en øl eller to, end at de i smug skal drikke vodka eller ryge hash.«

Til det siger Per Larsen (K) følgende:

»Hash er allerede reguleret af lovgivning, så der må myndighederne gribe ind.«

Det tredje og sidste punkt fra Det Konservative Folkepartis udspil lyder, at bødestraffen for salg af alkohol til mindreårige skal hæves. Partiets foreslåede bødetakster kan ses herunder:

Foto: Det Konservative Folkeparti Vis mere Foto: Det Konservative Folkeparti

Alkoholdebatten har fyldt de politiske partiers dagsorden den seneste tid, siden OECD-rapporten blev offentliggjort torsdag i sidste uge.

Rapporten viser blandt andet, at Danmarks unge stadig drikker mere og tidligere end de fleste andre europæiske lande.

Danske Regioner sagde i den forbindelse til TV 2, at Folketinget bør indføre en aldersgrænse for køb af al alkohol, også øl og vin, på 18 år i stedet for 16 som i resten af Norden

»Det er fodslæbende, at Danmark som eneste land i Norden stadig tillader salg af blandt andet alkoholsodavand, breezers, øl og vin til 16-årige,« sagde Karin Friis Bach (R), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, til mediet.