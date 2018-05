Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er meget velkommen som hovedtaler i hendes nye valgkreds i Aalborg 1. maj - næste år.

Sådan lyder det nu fra 3F formand i Aalborg, Allan Busk, der ellers tidligere har været med til at give indtryk af, at Mette Frederiksen ikke var velkommen i byen den dag.

Socialdemokratiets topfolk og spinfolk har med god grund været ret irriterede over historien om, at S-formanden ikke var velkommen i sin egen kreds på selveste kampdagen, og på det seneste har de orienteret journalister om, at det simpelthen ikke passer. Det, LO i Aalborg havde besluttet, var, at holde en politikerfri 1. maj. Og det gjaldt alle, også S-formanden.

Men tidligere har flere fagforeningsfolk i Aalborg nævnt Mette Frederiksen ved navn i den forbindelse.

»Så længe Mette Frederiksen ikke tager afstand fra den måske forestående lockout, og det angreb, der er kommet på os i fagbevægelsen, så skal vi ikke have hende på talerstolen. Hele Kildeparken ville blive rasende over at se hende,« sagde Allan Busk til TV2 Nord 14. marts.

Så hvad er egentlig sandheden om den sag?

»Beslutningen blev truffet af LO i Aalborg, hvor jeg også sidder i hovedbestyrelsen på et tidspunkt, hvor vi risikerede at stå midt i en storkonflikt 1. maj. Og hvis vi stod i en konflikt med Dansk Arbejdsgiverforening, ville vi heller ikke invitere deres formand til at tale,« siger Allan Busk i dag.

»Derfor ønskede vi ikke at have politikere overhovedet til at tale 1. maj. Vi havde lige fået et lockout-varsel smidt i hovedet og der sidder jo også socialdemokrater og forhandler for arbejdsgiverne. Det ville have været klogt af Socialdemokratiet at vente med at præsentere Mette Frederiksen i Aalborg til efter overenskomstforhandlingerne var slut.«

Nogle siger, at du modarbejder Mette Frederiksen, fordi du slet ikke er socialdemokrat, men ligger længere til venstre?

»Det er så løgn. Jeg meldte mig ud af Socialdemokratiet i 2013, pga. Helle Thornings dagpengereform, men jeg er stadig socialdemokrat, og det vil jeg altid være. Jeg kan ikke se mig selv i det parti for nuværende, men den dag, de kommer på ret kurs og begynder at tale arbejderpolitik, så er jeg medlem igen.«

Har Mette Frederiksen et bedre forhold til fagbevægelsen end Helle Thorning-Schmidt havde?

»Det kan jeg garantere dig for, hun har. Og hos 3F i Aalborg står hun også meget stærkere end Helle Thorning. Jeg holder tæt øje med hvordan politikken drejer i Socialdemokratiet, og jeg tror på, at Mette kan bringe partiet tilbage på sporet. Hun er meget velkommen hos os næste år,« siger Allan Busk.