Mod årets slutning er der fart på salget af ikke mindst ejerlejligheder.

De mange underskrifter på slut-sedlerne er ifølge eksperter drevet frem af de nye boligbeskatningsregler, som træder i kraft 1. januar.

I november i år blev der solgt 1.463 ejerlejligheder og i oktober lød salget på 1.539 ejerlejligheder, viser tal fra Boligsiden.

Det er væsentlig flere end i samme periode sidste år, som dog også havde et usædvanligt lavt antal handler på grund af de hastigt stigende renter og den tårnhøje inflation.

Også udbuddet af ejerlejligheder er væsentlig højere nu, end på samme tidspunkt sidste år, viser en opgørelse fra Boliga ifølge DR.

Det er de nye skatteregler, der driver udbuddet og salget af ejerlejligheder i vejret.

Køber man før årsskiftet, får man nemlig en såkaldt skatterabat. Det betyder i praksis, at man slipper billigere i boligskat, end hvis man først køber efter årsskiftet.

»Vi kan se, at fra den periode, hvor de nye ejendomsvurderinger kom og frem til nu, har der været en meget stor stigning i udbuddet af boliger specielt i de områder, hvor den her skatterabat virkelig kommer til at betyde noget for den enkelte ejendom. Det vil sige, det er lejligheder i de større byer og huse i de attraktive og dyre områder omkring de store byer,« siger analysechef Lars Groth fra Boliga til DR.

Skal man købe nu eller vente? Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix

Som køber skal man dog være opmærksom på, at det ikke kun er udbuddet, der stiger.

Også priserne på ejerlejligheder er røget i vejret, ikke mindst fordi efterspørgslen er steget. Det påpeger boligøkonom, Mikkel Høegh, fra Jyske Bank og Curt Liliegren, direktør i Boligøkonomisk Videncenter, over for DR.

Som køber skal man være opmærksom på, at priserne på ejerlejligheder sandsynligvis vil falde efter årsskiftet som følge af de nye skatteregler.

Hvis man på grund af skilsmisse eller andre grunde bliver tvunget til at sælge igen i 2024, risikerer man altså at komme ud af lejligheden med et mærkbart tab.

Køber man efter 1. januar, vil man sandsynligvis kunne få den samme lejlighed billigere end nu. Til gengæld vil boligskatten være højere, da man ikke vil kunne få skatterabatten.

Så skal man købe inden 1. januar eller vente til det nye år?

Her er boligøkonomerne enige: Køb bolig efter behov - ikke som et investeringsobjekt.