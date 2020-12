Alle partiernes sundhedsordfører er indkaldt til fortroligt møde søndag formiddag med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Mødet skal foregå virtuelt på computer og er indkaldt med ret kort varsel, erfarer B.T.

Antallet af coronasmittede stiger og vækker bekymring hos både statsminister Mette Frederiksen (S) og ekspert.



Lørdag er det kommet frem, at der er registreret 2115 nye coronatilfælde i Danmark, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Smitten er for høj. Alt for høj Mette Frederiksen, statsminister (S)

Det er over en periode på mere end et døgn på grund af en teknisk fejl hos Statens Serum Institut.

Men tallet er stadig højt vurderer ekspert.

»Det er alvorligt, selv om du trækker seks timer fra i går med. Vi ser nogle meget høje tal generelt i den her uge,« lød det tidligere lørdag fra Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

Statsminister Mette Frederiksen slår selv fast, at hun kraftigt overvejer nye restriktioner for at bekæmpe coronasmitten i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook lørdag kl. 16:05, at hun overvejer nye restriktioner på grund af det høje smittetal. Foto: Emil Helms Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook lørdag kl. 16:05, at hun overvejer nye restriktioner på grund af det høje smittetal. Foto: Emil Helms

På Facebook skriver hun lørdag klokken 16:05, at smitten er for høj.

'Smitten er for høj. Alt for høj. Den stigning, vi nu har set over flere dage, er bekymrende, og der er grund til at tage det meget alvorligt. En kraftig appel til os alle om igen-igen at yde en ekstra indsats,' skriver hun og tilføjer:

'Først og fremmest skal vi ses med færre mennesker, så det bliver nemmere at bryde de mange smittekæder. Vi bliver nødt til at tænke: Skal vi ses? Og ikke kun hvordan skal vi ses? Jeg ved godt, det er svært i denne juletid – men det er meget afgørende.'

B.T. jagter flere kommentarer om sundhedsordførernes møde søndag formiddag.