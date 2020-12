Nu sker det.

Mandag kl. 08:15 skal sundhedsminister Magnus Heunicke (S) holde nyt møde med de andre partier om nye, akutte restriktioner for at få stoppet den stigende coronasmitte.

Det fremgår af en mail sendt ud til partiernes sundhedsordførere omkring kl. 17 søndag eftermiddag med teksten 'den aktuelle Covid19-situation'.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, bekræfter, at Magnus Heunicke har indkald til nyt møde mandag kl. 08:15.

»Vi har mødet i morgen, og det vi har lagt op til, er, at vi skal finde ud af, hvordan de ældre kan fejre jul med familien, og derfor er vi nødt til at have nogen nye tiltag. Og det vi rejser er tiltag om flere hjemmearbejdspladser og hjemmeundervisning,« siger Liselott Blixt.

Sundhedsordførerne og ministeren holdt visuelt møde søndag formiddag kl. 10, hvor der blev drøftet en del udfordringer, som kan være skyld i den stigende smitte.

Her blev der blandt andet diskuteret, om der kan være længere åbningstider på testcentre og større krav om test i kommunerne.

Der blev ikke aftalt nye restriktioner på søndagens møde, men det forventes at ske på mandagens møde, der i øvrigt er fysisk for dem, som kan komme til det.

Liselott Blixt, kommer det møde mandag kl. 08:15 med ministeren til at handle om nye restriktioner eller tiltag mod coronasmitte?

»Jeg kan ikke vide det, men det er det, jeg forventer, det vil handle om. For efter mødet søndag skulle en myndighedsgruppe sætte sig sammen, og tale om, hvad de kunne se af nye restriktioner,« siger Liselott Blixt.

Og antallet af coronasmittede fortsætter da også med at være på et højt niveau.

Lørdag var der 2.115 nye smittetilfælde, der dog var fordelt over 30 timer, og søndag var der 1.745.

Situationen er bekymrende, og vi vil sætte ind Mette Frederiksen, statsminister (S)

Søndag har statsminister Mette Frederiksen (S) da også meldt ud, at coronasituationen er så bekymrende, at flere restriktioner er på vej.

»Vi har allerede taget mange tiltag for at reducere aktiviteten i samfundet og dermed nedbringe smitten. Men situationen er bekymrende, og vi vil sætte ind, så vi forhåbentlig kan få bedre styr på smitten inden jul. Derfor forbereder vi yderligere tiltag,« skriver hun på Facebook.

Og det er altså allerede mandag kl. 08:15, at nye restriktioner efter alt at dømme skal fremlægges for de andre partier.

