Når danskerne for alvor går på sommerferie i juli, bliver det med nye og mere lempelige rejserestriktioner.

Onsdag har partierne i Folketinget forhandlet om de nye restriktioner, men på grund af enkelte stridspunkter kunne de ikke blive enige onsdag eftermiddag, erfarer B.T.

Det tegner dog til, at det udskældte isolationskrav droppes fra juli, når man rejser hjem til Danmark fra et EU-land, erfarer B.T.

Så længe man er testet negativ eller er vaccineret, skal man ikke længere gå i mindst fire dages karantæne, når man rejser til retur Danmark fra et gult eller orange land.

Det samme gælder for udenlandske turister, der rejser til Danmark.

Det er dog ikke endeligt besluttet endnu.

Som en del af aftalen tegner det også til, at kravet om test inden ombordstigning på et fly droppes fra 1. juli.

Til gengæld kunne forhandlingerne ikke afsluttes onsdag, fordi der stadig er uenigheder om krydstogtsturismen samt indrejsende fra lande uden for Europa, erfarer B.T.

Forventningen er dog, at der lander en aftale torsdag.

De nye rejseregler kommer samtidigt med, at EU-coronapasset træder i kraft.

Passet skal gøre det så enkelt som muligt at rejse som turist i Europa til sommer, hvor mange danskere ventes at få forløsning for den indespærrede rejselyst.

EU-coronapasset ventes at blive vedtaget 26. juni og træde i kraft fra 1. juli.