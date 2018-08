Regler for magtanvendelse over for demente skal være klarere. Tiltrængt, siger Alzheimerforeningen.

København. Må man låse døren, når en beboer er til fare for sig selv? Og hvad er reglerne for at bruge sensorgulve eller for at kunne følge demente med en gps?

Uklarhed om reglerne for magtanvendelse må ikke stå i vejen for, at demente og psykisk handicappede får den omsorg og støtte, de har brug.

Derfor præsenterer regeringen fredag en revision af reglerne over for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne.

Bag revisionen står alle Folketingets partier - på nær Enhedslisten.

Ifølge direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen er der med de nuværende regler for stor usikkerhed:

- Der er mennesker, som ikke får den hjælp, de har brug for, fordi reglerne ingen mening giver. Det er svært både for de demente, deres pårørende og personalet på plejecentrene at forstå, siger han til Ritzau.

Eksempelvis nævner han en kvinde med fremskreden demens, der har fået amputeret begge ben og sidder i kørestol. Hun forsøger at komme op af stolen, og derfor vil personalet beskytte hende med en stofsele, så hun ikke falder ud på gulvet.

- Men kun hvis det kan dokumenteres, at kvinden er faldet ud og har skader på sig selv, må selen benyttes. Det giver ingen mening, siger Nis Peter Nissen.

Han understreger, at det vigtigste er, at reglerne, udover at være forståelige, sikrer, at det er omsorgen for den demente, der er i centrum.