Efter 30 år ser det nu ud til, at grænsen for indbetaling til børneopsparinger stiger, skriver Berlingske.



Beløbsgrænsen for, hvor meget man kan indbetale til børneopsparinger, har i 30 år ligget på 3000 kroner om året og 36.000 kroner i alt, men hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, skal den grænse hæves.

Det fremgår af et lovforslag med høringsfrist fredag, skriver Berlingske Business.

I et resumé af lovforslaget lyder begrundelsen:

'Forhøjelse af beløbsgrænserne vil øge forældres og bedsteforældres muligheder for at kunne hjælpe barnet til en god økonomisk start, når barnet for eksempel flytter hjemmefra, begynder at studere med mere.'

Bliver forslaget vedtaget, vil det betyde, at man i stedet for 3000 kroner fremover kan indsætte 6000 kroner på barnets børneopsparing om året - med virkning fra 1. januar 2018.

»Den grænse har ellers ligget fast på 3000 kroner siden 1987, så det var på tide, at den blev justeret,« siger forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Nordea til Berlingske Business.

Samtidig opfordrer forældre og bedsteforældre til at give børneopsparingerne et eftersyn og tjekke renterne.

Ud over beløbsgrænsen er der også lagt op til at fordoble grænsen for de samlede indbetalinger fra 36.000 kroner til 72.000 kroner. Det er første gang siden 1999, at der pilles ved loftet, påpeger forbrugerøkonomen.

Lovforslaget er rigtig godt nyt for børnene, mener Ann Lehmann Erichsen, som tidligere har undersøgt danske forældres opsparingsmønster.

Der er nemlig en tendens til, at mange stopper med at spare op til deres børn, når loftet på de 36.000 kroner er nået, påpeger hun med henvisning til en Gallup-undersøgelse gennemført for Nordea i 2016.

»Og for alle dem, der er holdt op med at betale, fordi de har ramt loftet på de 36.000 kroner, så har de nu mulighed for at supplere op fremover med 6000 kroner om året, til de rammer loftet på de 72.000 kroner,« siger Ann Lehmann Erichsen til Berlingske Business.

/ritzau/