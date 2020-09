Ole Tranberg er efterhånden ved at give op.

Det er snart fem år siden, at han blev nabo til udvisningsdømte og kriminelle udlændinge, da de blev indkvarteret på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.

Og på trods af episoder med vold, trusler og tyverier i lokalområdet er det stadig ikke afgjort, om de kriminelle udlændinge bliver flyttet fra Kærshovedgård. I valgkampen lovede Mette Frederiksen ellers at finde en løsning.

Nu er volden mod lokalbefolkningen blusset op igen.

Ole Tranberg bor klods op ad Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune. Siden centret blev taget i brug i marts 2016 har brugt omkring 150.000 kroner på sin schæfer-vagthund, hegn omkring sin ejendom, elektronisk port og videoovervågning af sit hus.

»Det er utrygt for alle, og man føler sig magtesløs, selv om lokalpolitiet forsøger at stoppe overfaldene og tyverierne. Jeg har efterhånden mistet troen på, at de kriminelle udlændinge bliver flyttet fra Kærshovedgård, selv om politikerne har stillet os det i udsigt,« siger Ole Tranberg.

Han fortæller om to nye og ubeskrevne overfald mod lokale borgere.

Den 15. april blev en mand umotiveret overfaldet med slag og spark af en beboer fra Kærshovedgård i den lokale Fakta.

Den 21. juli blev en 17-årig dreng på naboejendommen antastet af tre mænd fra udrejsecenteret. Han blev anklaget for at have ødelagt ruderne i en bil, som en af beboerne på centret havde parkeret i nærheden.

The front entrance is seen at Kaershovedgaard, a former prison and now a departure centre for rejected asylum seekers, in Jutland, Denmark, March 25, 2019.

Efter et meget højlydt skænderi trak den ene beboer fra udrejsecentret en større kniv og truende den 17-årige, som måtte flygte fra sit eget hjem.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter over for B.T., at begge episoder har fundet sted.

Udlændingene kan bevæge sig uden for Kærshovedgård, og derfor er Ole Tranberg blevet nødt til at sikre sin ejendom med omfattende overvågning, fordi indkørselsvejen til ejendommen er blevet den foretrukne vandrerute for de udvisningsdømte udlændinge.

»Hvis vi har vores porte åbne i kort tid, er det sket, at folk fra Kærshovedgård er gået ind på ejendommen. Der er ikke sket noget alvorligt endnu, men det er meget utrygt,« siger han.

S-regeringen har brugt rub og stub

Tirsdag kunne B.T. fortælle, at S-regeringen har brugt alle de 759 mio. kr., som var afsat til et nyt udrejsecenter for de kriminelle udlændinge.

Pengene var oprindeligt afsat til et nyt udrejsecenter på den øde ø Lindholm. Men efter S-regeringen aflyste Lindholm-projektet sidste år, er pengene blevet brugt på finanslove og politireform.

»Regeringen er fortsat i gang med at se på en ny løsning i forhold til udrejsecentrene. Når en løsning er klar, vil den selvfølgelig være fuldt finansieret,« sagde fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad til B.T. tirsdag.

Inger Støjberg (V) ankommer til forhandlinger om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4 i Landstingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 12. august 2020.

Det fik Venstres næstformand, Inger Støjberg, til at fare op.

»Nu har regeringen brugt alle pengene, der var afsat til et nyt udrejsecenter, og det viser bare, at Mette Frederiksen overhovedet ikke prioriterer det her problem. Det er et svigt,« sagde Inger Støjberg til B.T.

Regeringen har dog søsat flere initiativer over for de afviste asylansøgere. Blandt andet ved at betale dem 20.000 kr. for at rejse hjem.

»Men problemet er de kriminelle udlændinge på Kærshovedgård. De afviste asylansøgere, som bor der, er nok generelt mere fredelige,« siger Ole Tranberg.

Han kommer nu med en kraftig opfordring.

»Enten skal vi have klar besked på, om de kriminelle udlændinge bliver flyttet, ellers må naboerne få en økonomisk kompensation,« siger Ole Tranberg.

Han foreslår enten en kontant kompensation, eller at staten tilbyder at opkøbe naboejedommene til Kærshovedgård.