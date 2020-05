Der er nye oplysninger i sagen om, at praktiserende læger tager dobbelt honorar for at være en del af beredskabsaftalen under corona.

Tidligere har B.T. talt med formanden for PLO Sjælland, Camilla Høegh-Guldberg, der forsvarer aftalen med Region Sjælland.

Men en aktindsigt sår nu tvivl omkring formanden for PLO Sjællands argumenter og forsvar for aftalen.

I alt er der tre punkter, hvor Camilla Høegh-Guldbergs argumenter ikke stemmer overens med, hvad hun sagde i et interview med B.T. uger tilbage, og det får politikerne til at reagere:

»Det er jo ikke rigtigt, det hun har sagt. Situationen ser ikke god ud, så på en måde kan jeg godt forstå, hun har holdt det hemmeligt. Men jeg mener det samme som sidst. Jeg synes ikke, det er i orden,« siger Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF.

I aktindsigten fremgår det nemlig først, at honoreringen af de praktiserende læger er højere, end Camilla Høegh-Guldberg først fortalte.

Under interviewet fortalte hun, at lægerne skulle have dobbelt-konsulenthonorar for at være en del af aftalen.

Konsulenthonorar er på 912,5 kroner. Altså skal lægerne have 1.825 kroner i timen.

Camilla Høegh-Guldberg, formand for PLO Sjælland, har ikke fortalt hele sandheden under interview med B.T.

Men i aftalen fremgår det, at lægerne også skal have kørselsgodtgørelse oveni deres dobbeltvederlag. Det er knap fire kroner pr. kilometer oveni.

Under interviewet med Camilla Høegh-Guldberg understregede hun også, at honoreringen bestemt ikke er et dobbeltvederlag:

»Det er ikke et dobbeltvederlag. Det er en kendt takst, som vi har skaleret op. Normalt er konsulentarbejde papirarbejde og møder, det har vi tænkt ekstraarbejde, som lægerne ikke er vant til, oveni,« sagde Camilla Høegh-Guldberg til B.T.

Men i aftalen mellem PLO Sjælland og Region Sjælland lyder en sætning således:

»Egen læge ydes dobbelt konsulenttimetakst 1.963,80 kr/time...«

Altså stemmer Camilla Høgh-Guldbergs argument, med at det ikke er et dobbelt vederlag, ikke overens med, hvad der står i aftalen.

Og det får Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, til at reagere:

»Det undrer mig, at hun sagde, det ikke var et dobbeltvederlag. Jeg synes, det er en skærpet omstændighed, at man sådan prøver at krybe udenom. Vi har tidligere sendt et spørgsmål til ministeren om det her, men vi forholder selvfølgelig også regeringen de nye oplysninger,« siger Peter Skaarup.

Under det tidligere interview med Camilla Høgh-Guldberg er hendes forsvar for beredskabsaftalen også, at det er en gammel aftale fra 2016, der ikke havde noget med corona at gøre:

»Det er en beredskabsaftale, der er indgået i 2016, hvor der ikke var en aktuel trussel hængende,« sagde Camilla Høgh-Guldberg.

Men selv om aftalen er indgået i 2016, er den sort på hvidt sat i forbindelse med corona.

Ud over den underskrevne aftale mellem PLO Sjælland og Region Sjælland findes der et ekstra dokument, B.T. har fået aktindsigt i.

I det ekstra dokument bliver der sat lighedstegn mellem aftalen fra 2016 og den nuværende coronasituation. Der står:

»Sundhedsberedskabet i Region Sjælland er aktiveret på baggrund af covid-19-epidemi. Nærværende procedurer aftale gælder indtil sundhedsberedskabet aflyses. PLO Sjælland orienterer sine medlemmer om aktivering og aflysning af sundhedsberedksbaet. Aftalen træder i kraft, når de er underskrevet af begge parter.«

Under dette er papiret underskrevet af Camilla Høgh-Guldberg og direktør i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland Trine Holgersen, den 27. marts 2020.

Beredskabsaftalen er altså sort på hvidt sat i forbindelse med corona, og det møder kritik fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup:

»Jeg tænker, det er blevet slået hen af PLO Sjælland og Region Sjælland, som om det ikke har noget med corona at gøre. Men nu tyder det jo på, at det ikke er hele sandheden. Hvis sundhedsministeren ikke går ind i sagen, holder vi fast i den i Folketinget.«

Vi har forholdt Camilla Høegh-Guldberg kritikpunkterne og spurgt om et interview. Hun har nu haft fjorten dage til at finde ti minutter til et telefoninterview, men dette har ikke været muligt.

I stedet har Jonthan Schloss, direktør i PLO, sendt en skriftlig kommentar:

»Det er korrekt, at der i 2020 er aftalt at bruge denne som beredskabsaftale i forbindelse med coronakrisen. Der er tale om en aftalt takst for pratiserende lægers arbejde i en ekstrem situation. Det har ikke noget med dobbeltvederlag at gøre.«