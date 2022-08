Lyt til artiklen

Tre af de ti kritiserede embedsmænd i minksagen behøver måske slet ikke at vente så længe på at få deres skæbne afgjort, som man hidtil har troet.

Deres sager er nemlig ikke sendt til vurdering i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Det bekræfter Fødevareministeriet nu over for B.T.

Der er tale om Tejs Binderup, der er afdelingschef i ministeriet, Paolo Drostby, der som kontorchef er niveauet under Binderup, og Hanne Larsen, der er veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Mette Frederiksen har ellers flere gange forsvaret de foreløbigt manglende konsekvenser for de ti embedsmænd, der fik alvorlig kritik for deres rolle i minksagen, med, at sagerne skulle vurderes grundigt af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Men nu viser det sig altså, at det kun er syv embedsmænds sager, der vurderes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, mens de tre sager i Fødevareministeriet behandles internt i ministeriet.

Dermed er det Fødevareministeriets departementschef, Morten Niels Jakobsen, der i sidste ende beslutter, om der skal være personaleretsmæssige konsekvenser for de tre embedsmænd.

Alle tre medarbejdere går fortsat på arbejde, og der er lige nu ikke fastsat noget tidspunkt for, hvornår deres sager er færdige med at blive vurderet internt i ministeriet.

»Ministeriet arbejder grundigt på en opfølgning på Minkkommissionens beretning, men det er endnu for tidligt at sige noget om et konkret tidspunkt for arbejdets afslutning. Vi har derfor ikke yderligere på nuværende tidspunkt,« skriver Fødevareministeriet i en mail til B.T.

På Christiansborg undrer flere partier sig nu over forløbet.

»Den her proces vidner om, at man fra regeringens side går efter at trække tiden og få lukket sagen uden kritik. Selvom der kun er ti embedsmænd, der får kritik i Minkkommissionens beretning, er det tydeligt for alle, at der er langt flere, der har været sovset ind i skandalen,« lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Messerschmidt mener, at det havde været mere rigtigt, at alle de ti embedsmænds sager blev vurderet i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for at sikre embedsmændene en fair behandling.

»Garanten for, at embedsmændene får en fair behandling, er, at deres sager flyttes ud af ministeriet. Med det sagt, er min primære bekymring her ikke embedsmændene, men retsstaten«, siger Morten Messerschmidt.

Også hos Venstre undrer politisk ordfører Sophie Løhde sig over forløbet.

»Minkkommissionen konkluderede sort på hvidt, at de pågældende har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage dem til ansvar,« siger hun og fortsætter:

»Vi mener det havde været naturligt, at embedsmændene hjemsendes, mens deres sager afgøres i det ansættelsesretlige system. Det har man gjort i andre sager, hvor der har været væsentlig mindre kritik. Embedsmænd skal være lige for loven,« siger Sophie Løhde.

Venstre har indkaldt fødevareminister Rasmus Prehn til møde i Folketingets Granskningsudvalg for at få svar på, hvorfor kritikken i Minkkommissionens beretning den 30. juni endnu ikke har haft konsekvenser for embedsmændene.