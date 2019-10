Værdien af en ny udbudsrunde for olie- og gasjagt i Nordsøen er 1,75 milliarder kroner, vurderer ministerium.

Det vil sandsynligvis kun give en lille milliardgevinst til statskassen, hvis der bliver givet grønt lys til at pumpe mere olie og gas op fra Nordsøen, når de nuværende licenser udløber i 2046.

Information.

Ifølge et skøn fra Skatteministeriet ventes indtægterne at blive 1,75 milliarder kroner.

De Økonomiske Vismænd har tidligere slået fast, at Nordsøen ikke længere er særlig vigtig for dansk økonomis holdbarhed.

Det bliver nu bekræftet af Skatteministeriets beregning. Det mener miljøvismand Lars Gårn Hansen. Han er professor på Københavns Universitet.

- Hvis man gik og håbede på, at der lå et nyt olieeventyr ude i Nordsøen, så er det ikke det billede, man får her. Det her tal stemmer godt overens med det, jeg tidligere har sagt, siger Lars Gårn Hansen til Information.

Samme vurdering kommer fra professor i økonomi på Københavns Universitet Peter Birch Sørensen - tidligere formand for Klimarådet.

Han kalder de 1,75 milliarder kroner "et ret lavt tal". Det understreger ifølge ham, at "olie- og gaseventyret i Nordsøen nærmer sig sin afslutning".

Ottende koncessionsrunde også kaldet ottende udbudsrunde handler om, at fire olieselskaber har indsendt ansøgninger til regeringen om at få tilladelse til at lede efter olie.

Hvis den nye runde godkendes af regeringen, vil der kunne pumpes olie i Nordsøen frem til 2055. I dag gælder licensen til 2046. I 2050 vil et bredt flertal i Folketinget have et fossilfrit Danmark.

Der er dog stor usikkerhed behæftet med regnestykket.

Skatteminister Morten Bødskov (S) tager forbehold for, at en aflysning af udbuddet kan koste noget mere end de 1,75 milliarder kroner.

Det skyldes, at et stop for ny olie- og gasjagt kan risikere at påvirke nuværende investeringer og produktion i Nordsøen.

Sker det, kan en aflysning af udbuddet ende med at koste statskassen "et væsentligt tocifret milliardbeløb". Det skriver ministeren i et svar til Alternativets Rasmus Nordqvist.

