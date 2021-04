Lars Løkke er klar med nyt midterparti, men på midten kan det være svært at markere sig, vurderer valgforsker.

Efter lang tids politisk rumlen er tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen snart klar med et nyt midterparti, som gør sig fri af både de røde og blå yderfløje.

Det meddeler han i en klumme i B.T.

I udgangspunktet er tanken god, for mange vælgere er trætte af blokpolitik, fortæller Kasper Møller Hansen, som er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Men som nyt parti uden en klar mærkesag er det ikke et nemt sted at placere sig i det politiske landskab.

- Det kan være svært at placere sig på midten af dansk politik, for der er altid nogle, der vil noget mere. Det er langt nemmere at placere sig ude på ekstremerne.

Blandt valgforskere kalder man det et "politisk sort hul", forklarer Kasper Møller Hansen.

- Her har man ikke rigtig mulighed for at markere sig på noget, men man bliver mere pragmatisk.

- Det kan være fint, og rent politisk kan man sikkert placere en del vælgere der. Men det bliver jo svært i en debat, hvor han (Lars Løkke Rasmussen, red.) vil blive tvunget til at vælge mellem rød og blå.

/ritzau/