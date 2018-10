Skatteminister Karsten Lauritzen (V) oplyser, at de nye ejendomsvurderinger bliver udskudt igen. Denne gang til juli 2020 og frem.

De nye ejendomsvurderinger skal være mere retvisende og sikre, at danske boligejere betaler den korrekte skat.

Oprindeligt var det meningen, at alle boligejere skulle have nye vurderinger i første kvartal 2019. Så var meldingen, at vurderingerne skulle have været klar i andet kvartal 2019.

De nye vurderinger er ventet med spænding af mange boligejere. Vurderingerne blev sat i bero i 2013, fordi de var alt for fyldt med fejl.

Derfor er det fortsat boligpriserne fra 2011, der danner grundlag for den boligskat, man betaler.

De boligejere, der har betalt for meget i skat - hvis deres vurdering har været for høj - skal have penge tilbage, når de nye vurderinger kommer.

Boligejere, der har betalt for lidt, får ikke en ekstraregning, har politikerne gentagne gange forsikret. Samme melding kommer Lauritzen med onsdag efter meddelelsen om, at vurderingerne udskydes igen.

