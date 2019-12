Bag røde-hvide afspærringsbånd stod en glubsk dagspresse på andendagen og ventede weekendens hovedperson.

Men uden pressen som vidne gik Lars Løkke Rasmussen fra lokalet og formandsposten i Venstre. Forsvandt ud af sidedøren.

Helt planlagt, fortæller Lars Løkke Rasmussen i DR-Dokumentaren ‘Lars, Mette og magten’, som lige nu kan streames på DR TV.

Og dermed kommer nye detaljer om den skæbnesvangre augustweekend, der siden er blevet døbt ‘Braget i Brejning’.

Inden Lars Løkke Rasmussen fortæller, hvordan weekenden i Brejning forløb, gør han det dog klart for seerne, at han ‘ikke har så meget lyst til at snakke om det.’

Alligevel sætter han i dokumentaren nogle ord på det forløb, der lørdag den 31. august klokken 11.23 kulminerer i et tweet, som nok ikke er gået manges næser forbi.

'Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år,' skrev Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

Forretningsudvalgsmødet begyndte fredag, hvor parterne gik hver til sit omkring midnat.

Lørdag mødtes de så igen. Og her havde Lars Løkke Rasmussen angiveligt allerede på forhånd lagt sin exitplan.

Efter 24 minutters redegørelse - inklusiv fællessang - forlod Lars Løkke Rasmussen straks stedet.

Ifølge ham selv for at undgå at diskutere med nogen.

»Ingen ved, hvor diskussionerne havde ført os hen, så derfor har jeg, inden jeg går ind, truffet den foranstaltning, at når jeg har sagt tak for denne gang, så tager jeg en sidedør. Jeg har fået min egen bil kørt frem og så kører jeg væk,« siger Lars Løkke Rasmussen i dokumentaren.

Kristian Jensen møder pressen efter Venstres hovedbestyrelses møde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle.

Rørt Kristian Jensen trækker sig som næstformand i Venstre efter Venstres hovedbestyrelses møde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle.

Også pressen undgik Lars Løkke Rasmussen, mens den afgående næstformanden Kristian Jensen til gengæld fik lov at lufte sine følelse for rullende kamera.

»Jeg er helt sikker på, at det havde været uhensigtsmæssigt både for mig og mit parti, hvis jeg havde mødt hele verden der. Det kan ikke lade sig gøre at holde sin mund, hvis man går ud og konfronterer en glubsk dansk dagspresse, som virkelig har bagt op til drama,« siger Lars Løkke Rasmussen om sin exitplan.

I stedet sendte han beskeden ud til verden - og journalisterne bag afspærringen - via Twitter.

Og så ringede han ellers til sin kone og børn og inviterede dem på Hotel Koldingfjord.

Lars Løkke Rasmussens kone og børn har været med hele vejen.

En beslutning han tog for at undgå eventuelle journalister hjemme foran sin egen opgang, der rigtigt nok hurtigt fandt vej til den afgående formands hjem.

Og for at være sammen med sine nærmeste.

Når man som Lars Løkke Rasmussen har været i politik, siden man var 16 år, så ved ens familie ‘at det er en stor ting, at festen slutter.

Og derfor var det for ham også helt naturligt, at netop han netop den dag skulle være sammen med sin kone og børn.