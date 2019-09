Det faldt bestemt ikke i god jord hos Venstre-veteran Claus Hjort Frederiksen, at han pludselig skulle lede det nu historiske hovedbestyrelsesmøde lørdag, hvor Lars Løkke Rasmussen takkede af som formand.

Claus Hjort Frederiksen nægtede pure at tage taktstokken, selvom reglerne tilskrev det. Det fremgår af et nyhedsbrev til medlemmerne af Venstre Lolland.

'Claus Hjort skulle efter reglerne overtage ledelsen af mødet, men dette afslog han med kradse udtalelser, som ikke tåler gentagelse her,’ skriver lokalformand Benny Damgaard.

Han bekræfter over for B.T., at Claus Hjort Frederiksen - en mangeårig solid og stærk støtte til Lars Løkke Rasmussen - blev ganske oprevet over, at partireglerne lagde opgaven på hans skuldre at gennemføre mødet.

Benny Damgaard er medlem af Venstres hovedbestyrelse. Arkivfoto Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Benny Damgaard er medlem af Venstres hovedbestyrelse. Arkivfoto Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det ville han ikke. Der kom nogle eder og forbandelser, men det kom ikke bag på nogle,« siger Benny Damgaard.

Lokalformanden fortæller, at situationen opstod i kølvandet på Lars Løkke Rasmussens chokerende melding om at træde tilbage som formand.

»Der var ingen, der havde set det komme,« siger Benny Damgaard om det konkrete øjeblik, hvor Lars Løkke Rasmussen sagde tak for mange gode år, og forlod lokalet.

Kristian Jensen var egentlig mødeleder, men da han pludselig blev fungerende formand, var det nu Claus Hjorts tur til at føre ordet.

Claus Hjort Frederiksen ses her ankomme til Venstres forretningsudvalgs møde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle, fredag den 30. august 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Claus Hjort Frederiksen ses her ankomme til Venstres forretningsudvalgs møde på Hotel Comwell i Brejning nær Vejle, fredag den 30. august 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Da han protesterede, tilfaldt rollen i stedet kasserer Nicolai Mallet. Med hjælp fra partisekretær Claus Richter førte han hovedbestyrelsen gennem det resterende møde.

Benny Damgaard forstår godt Claus Hjorts beslutning.

»At han ikke ville lede et møde, hvor han er imod det, det skulle ende med, var ingen overraskelse.«

»Han har respekt for sin kammerat og gjorde som han gjorde i respekt for ham, fordi han var dybt uenig i den beslutning, der var truffet (at der skulle afholdes et ekstraordinært landsmøde med valg af formand og næstformand som eneste punkter, red.),« siger Benny Damgaard.

‘Vi sluttede mødet med en enighed om at se fremad og styrke Venstre så godt som overhovedet muligt. Nu vil vi Venstre-politik og ikke personfnidder,’ lyder referatet til lokalmedlemmerne i Benny Damgaards nyhedsbrev.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Claus Hjort Frederiksen.