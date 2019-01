Udlændingeministeren er selv vært ved den første af de omdiskuterede grundlovsceremonier med håndtrykskrav.

Håndflade mod håndflade og ingen handsker. Sådan skal man fra og med i år udveksle håndtryk med de danske myndigheder, hvis man vil fuldbyrde sit danske statsborgerskab.

Og for de første nye danskere, der skal deltage i en såkaldt grundlovsceremoni, bliver det udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), de kommer til at trykke i hånden, ansigt til ansigt, som det kræves i bemærkningerne til den lov, Folketinget vedtog sidste år.

Støjberg bliver nemlig vært for den første grundlovsceremoni, der altså afholdes i statsligt regi. Det oplyser hendes ministerium i en pressemeddelelse.

- Det er et helt særligt privilegium at blive dansk statsborger og en stor tillidserklæring fra det danske samfund. Derfor skal man som udlænding vise, at man vil Danmark, og man skal gøre sig fortjent til at være en del af det danske fællesskab, udtaler Støjberg i pressemeddelelsen.

- Det gør man blandt andet ved at vise respekt over for Danmark og de danske værdier og skikke.

Loven lægger op til, at det er kommunerne, der afholder grundlovsceremonien, hvilket nogle borgmestre har udtrykt skepsis over for. Meningen er, at de skal afholdes mindst to gange om året, så de udlændinge, der er blevet godkendt til dansk statsborgerskab, kan møde op og få det obligatoriske håndtryk.

Men den første af ceremonierne bliver altså afholdt af staten, og den finder sted torsdag den 17. januar i København.

