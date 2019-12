Det er aldrig sjovt at blive offer for indbrud i sit hjem, i sin bil eller blive udsat for andre former for tyveri.

Som om denne kriminalitet ikke er slem nok, er der nu mere dårligt nyt til ofrene.

Helt nye tal fra Rigspolitiet til B.T. viser en stor stigning i antallet af anmeldelser, politiet dropper at gøre mere ved.

I hvert fald når det gælder indbrud, tyveri og andre former for kriminalitet, der ikke betegnes som personfarlig.

Se de nye vilde tal fra politiet Oktober 2019 Anmeldelser: 29.847 Henlæggelser: 18.078 Sager med sigtede: 13.606 September 2019 Anmeldelser: 29.321 Henlæggelser: 15.962 Sager med sigtede: 15.814 August 2019 Anmeldelser: 31.635 Henlæggelser: 15.702 Sager med sigtede: 15.773 Juli 2019 Anmeldelser: 34.527 Henlæggelser: 16.581 Sager med sigtede: 14.713 Juni 2019 Anmeldelser: 30.746 Henlæggelser: 15.828 Sager med sigtede: 14.713 Maj 2019 Anmeldelser: 30.746 Henlæggelser: 16.336 Sager med sigtede: 14.735 April 2019 Anmeldelser: 30.211 Henlæggelser: 14.869 Sager med sigtede: 15.579 Kilde: Aktindsigt fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten i antal af anmeldelser, henlæggelser og sigtede i sager om tyveri, indbrud og andre former for ikkepersonfarlig kriminalitet.

Helt konkret valgte politiet i hele landet i oktober at stoppe efterforskningen af i alt 18.078 sager.

Det er samlet set 2.116 sager flere i forhold til september, hvilket betyder en markant stigning på bare en enkelt måned.

Og det er ikke, fordi der er kommet langt flere anmeldelser, at politiet også dropper flere.

Nej, tallene viser, at der i oktober var 29.847 anmeldelser af den ikkepersonfarlige kriminalitet, hvilket er den næstlaveste de seneste ti måneder.

Tallene kommer, samtidig med justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag eftermiddag i Folketinget spørges ind til, hvor mange sager politiet er nødt til at henlægge på grund af mangel på betjente og andre ressourcer.

Ministeren må da også forvente mange spørgsmål.

Både rød og blå fløj er nemlig ret rystede, da de bliver præsenteret for de nye tal fra Rigspolitiet.

Situationen kaldes både for en 'skidt udvikling', 'dybt bekymrende' og 'fuldstændig utilfredsstillende'.

»Det er en på alle måder skidt udvikling, at mange sager henlægges, for det giver en ringe retssikkerhed for den enkelte borger,« siger Karina Lorentzen Dehnhard, der er retsordfører for SF.

Også Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, rejser hård kritik.

»Det er dybt bekymrende og fuldstændig utilfredsstillende, at den nye regering i sin finanslov ikke har fokus på at ansætte flere politibetjente, når nu problemerne er så store,« siger han.

B.T. har i mere end fem måneder afdækket den rekordlange ventetid, ofre for kriminalitet må finde sig i hos politi og domstole.

TIP OS: Er du offer for den rekordhøje ventetid hos politi og domstole? Kontakt B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

I serien har ofre fra det af meste landet som Silas Lund, Bente Strunge Hermann, Sallie Nielsen, Charlotte Andersen, Steen Johannsen, Mary Jane Williams, Uffe Kurt Jensen og senest Jens Nielsen fortalt om deres sager.

Serien er da også årsag til, at politi og domstole har besluttet at opprioritere den personfarlige kriminalitet som vold, røveri, voldtægter og drab.

Målet er, at både sagsbehandlingstiden og antallet af sager inden for den form for kriminalitet skal falde med tyve procent i år 2020.

En beslutning, Nick Hækkerup godkendte lige efter sommerferien.

For nylig kom det så frem, at ventetiden inden for personfarlig kriminalitet faktisk er faldet lidt.

»Det er et lille lys, som er tændt. Vi bevæger os i den rigtige retning, men vi er langtfra i mål,« sagde Nick Hækkerup 20. november til B.T.

I samme rapport stod der på bagerste side, at 'prioriteringen af sager om personfarlig kriminalitet vil få betydning for behandlingen af andre straffesager'. Og B.T. kan nu vise, at der altså reelt er en klar stigning i antallet af 'andre straffesager', politiet vælger at droppe, og det er sket på kun en måned.

»Jeg tror, at tallene er udtryk for, hvor presset vores politi er, og hvor store udfordringer der skal løses i et kommende politiforlig,« siger Karina Lorentzen Dehnhardt.