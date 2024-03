Opløsning af Nye Borgerliges Ungdom er sket ved afstemning på to landsmøder i ungdomspartiet.

Nye Borgerliges Ungdom er søndag blevet opløst.

Det oplyser ungdomspartiets nu tidligere landsformand, Tenna Røberg.

Det sker, efter at Nye Borgerliges folketingsgruppe blev nedlagt, i forbindelse med at partistifter Pernille Vermund forlod partiet den 10. januar.

- Det er svært for os at se, at vi har nogen eksistensberettigelse i ungdomspolitik. For vi er dybt afhængige af eksponeringen fra Christiansborg, siger Tenna Røberg søndag aften.

- Derudover er vi også usikre på, om vi fortsat ville kunne deltage i det tværpolitiske samarbejde, som vi også er meget afhængige af, lyder det.

Opløsningen af Nye Borgerliges Ungdom er sket i forbindelse med en afstemning på to landsmøder i ungdomspartiet.

Nyheden er søndag aften også delt på ungdomspartiets Facebook-side.

Den afgående landsformand Tenna Røberg har desuden meldt sig ud af Nye Borgerlige, oplyser hun til Ritzau.

Forhenværende partiformand og partistifter for Nye Borgerlige Pernille Vermund meddelte, i forbindelse med at hun forlod partiet, at hun med hovedbestyrelsen accept ville opløse Nye Borgerlige.

Efterfølgende meldte hun sig ind i Liberal Alliance.

Flere medlemmer har dog efterfølgende tilkendegivet, at de ønsker at videreføre partiet.

Partiets fremtid skal ifølge Ritzaus oplysninger afgøres på et ekstraordinært årsmøde den 16. april i Fredericia. Her stiller blandt andet det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen op til posten som partiformand.

Spørgsmål: Hvorfor har I valgt at opløse ungdomspartiet nu i stedet for at vente til, at moderpartiet har besluttet, om partiet fortsætter eller ej?

- Først og fremmest er vi er en selvstændig organisation. Vi synes ikke, at det giver mening at afvente. Uanset om Nye Borgerlige fortsætter eller ej, er vi ikke repræsenteret i Folketinget, før Peter Seier bliver rask og får oprettet en ny folketingsgruppe. Og det ved vi ikke, hvor længe tager.

- Samtidig med det har det slidt på vores unge kræfter, at vi ikke har nogen fremtidsudsigter, eller at udsigterne i hvert fald er usikre, siger Tenna Røberg.

Peter Seier blev for første gang valgt i Folketinget for Nye Borgerlige i 2019 og opnåede genvalg i 2022. Han er desuden tidligere næstformand i partiet.

Han har været sygemeldt fra Folketinget siden april 2023 på grund af stress. I august fik han desuden konstateret lymfekræft. Han er fortsat medlem af Nye Borgerlige.

