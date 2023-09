Den tidligere næstformand i Nye Borgerlige Henriette Ergemann har stiftet det politiske parti Frit Fællesskab.

Partiet er etableret med en række tidligere Nye Borgerlige-medlemmer, fortæller Ergemann torsdag til B.T.

»Tidspunktet er rigtigt, nu hvor regeringen daler i popularitet og mister vælgere – vi vil gerne samle nogle af dem op,« siger hun og slår fast, at Frit Fællesskab er et borgerligt parti.

Der foreligger endnu ikke et partiprogram, men især landbrug vil have partiets fokus, lyder det.

»Vi ville for eksempel aldrig have sagt ja til en CO2-afgift på landbruget. Det kommer vi aldrig til.«

På hvilke områder er Frit Fællesskab uenige med Nye Borgerlige?

»Jeg tror ikke, du kan sige, at vi er uenige med Nye Borgerlige. Men vi er måske der, hvor vi tør stille os op og råbe lidt højere om de ting, vi synes skal italesættes.«

Hvad kunne det være?

»Vi vil gå hårdere til den i forhold til klima og få noget mere fakta ind i den debat,« siger Ergemann.

Som eksempel peger hun på »en voldsom hetz«, der ifølge hende er på landbruget og på oksekød.

»Jeg savner nuancer i debatten,« siger hun og påpeger, at oksekød fra danske køer f.eks. ikke er ligeså klimabelastende som oksekød fra Argentina – det er en pointe, der ifølge hende ikke er blevet fremhævet nok.

Derudover siger Ergemann, at partiet går ind for flere folkeafstemninger. Blandt andet kunne hun godt tænke sig en folkeafstemning om atomkraft, siger hun.

Ergemann nåede kun at være næstformand for Nye Borgerlige i 14 dage, før hun trak sig igen.

Allerede dagen efter, hun tiltrådte posten, bragte flere medier - herunder B.T. - en række historier om holdninger og kommentarer, Ergemann tidligere har delt på sociale medier.

Hun har blandt andet skrevet, at hun har oplevet blødningsforstyrrelser, når hun har været i nærheden af personer, der var vaccineret mod covid-19. Hun har også skrevet, at vaccinerne ikke virker. Derudover har hun kaldt politikeren Karen Hækkerup (S) for en »sindssyg kælling«.