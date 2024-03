Efter en turbulent periode er der lagt op til kampvalg, når Nye Borgerliges medlemmer mødes til april.

Det er knald eller fald for Nye Borgerlige, når partiet efter en turbulent periode mødes til et ekstraordinært årsmøde om to måneder.

Det finder ifølge Ritzaus oplysninger sted 16. april i Fredericia Idrætscenter.

Ifølge en central kilde i partiet "samler medlemmerne sig om Martin Henriksen", som torsdag meldte sit formandskandidatur officielt overfor DR Nyheder.

Flere har dog meldt deres kandidatur, hvorfor der skal gennemføres et kampvalg.

Forventningen er, at formandsvalget vil blive afgjort i første runde. Men inden da skal partimedlemmerne stemme om, hvorvidt partiet skal opløses.

Det lagde stifter og partiformand Pernille Vermund op til, inden hun forlod partiet til fordel for Liberal Alliance midt i januar.

Flere medlemmer har dog tilkendegivet, at de ønsker at videreføre partiet, hvorfor forventningen er, at medlemmerne vil stemme for, at partiet fortsætter.

Dernæst skal der i så fald stemmes om en ny formand, som kan føre partiet videre.

Kilden forventer, at det vil blive et andet parti rent organisatorisk, fordi flere ventes at trække sig fra deres poster.

I årsmødets invitation, som Ritzau har, fremgår det, at der skal vælges en ny politisk formand samt en ny organisatorisk formand.

Formandskandidater skal melde deres kandidatur senest 14 dage før.

På forhånd har tre personer udvist interesse for at stille sig i spidsen for partiet, som skal samle vælgererklæringer for at stille op til folketingsvalget.

De to andre kandidater er regionsrådsmedlem i Region Sjælland og byrådsmedlem i Næstved Githa Nelander samt Nis Otto Kristensen, der er lokalformand for partiet i København.

Henriksen har før været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, hvor han i en periode var en markant udlændingeordfører for partiet.

Martin Henriksen blev ikke genvalgt i 2019. Han forlod i 2022 partiet efter at have tabt en afstemning om at blive formand, og efterfølgende meldte han sig ind i Nye Borgerlige.

Skal partiet opløses, kræver det, at to tredjedele af de stemmeberettigede stemmer for. Det skal ske på to ekstraordinære årsmøder for at gælde.

I første omgang er der dog blot planlagt et enkelt i forventningen om, at partiet vil blive ført videre.

/ritzau/