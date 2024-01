Det står nu klart, at partiet Nye Borgerlige i hvert fald midlertidigt er fortid på Christiansborgs gange.

For Kim Edberg, der er det sidste medlem af folketingsgruppen, vil også melde sig ind i et nyt parti.

Det fortæller han til TV 2.

»Folketingsgruppen fra Nye Borgerlige er opløst i det, at jeg har meddelt, at jeg er trådt ud,« siger han og forklarer, at han kan se sig selv 'i alt fra Socialdemokratiet til Liberal Alliance'.

Arkivfoto af Kim Edberg Andersen (D) og Pernille Vermund (D). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Partiets to andre medlemmer, daværende formand Pernille Vermund og Peter Seier, har i forvejen forladt folketingsgruppen og partiet, lyder det.

Der har været stor røre i partiet siden den 10. januar, hvor Pernille Vermund meddelte, at hun indstillede til hovedbestyrelsen, at Nye Borgerlige burde opløses som parti.

Men det er ikke sikkert, det bliver så enkelt som først antaget.

Hovedbestyrelsen er enig i Vermunds indstilling, men for at Nye Borgerlige kan blive opløst, skal der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger, skriver Ritzau.

To tredjedele af de stemmeberettigede skal begge gange stemme for at opløse partiet.

Dermed fortsætter kaosset omkring Nye Borgerlige, som efter 2022-valget har leveret den ene krise efter den anden.