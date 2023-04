Lyt til artiklen

Folketingsmedlem for Nye Borgerlige Peter Seier Christensen er sygemeldt med stress.

»Jeg ser frem til at vende tilbage til mit politiske arbejde, når jeg forhåbentligt inden længe er kommet ovenpå igen,« skriver han i sit Facebook-opslag og tilføjer:

»Indtil da har jeg brug for ro, og derfor svarer jeg ikke på opkald og beskeder, som jeg plejer. Det håber jeg på jeres forståelse for,« siger Peter Seier Christensen, der er medlem af 11 folketingsudvalg og har 18 ordførerskaber i partiet.

Der vil ikke komme en suppleant ind og overtage, mens Peter Seier Christensen er sygemeldt. I stedet vil hans kollegaer i Nye Borgerliges folketingsgruppe, Pernille Vermund og Kim Edberg, overtage hans opgaver i Folketinget.

Det er den meget omtalte politiker Henriette Ergemann, der er suppleant for Peter Seier Christensen.

Ergemann blev valgt til næstformand i partiet, men måtte hurtigt forlade posten igen, efter at B.T. og Ekstra Bladet kunne afsløre en række opsigtsvækkende kommentarer på hendes sociale medier.

For eksempel skrev hun, at hun fik blødningsforstyrrelser, hvis hun var sammen med personer, der har modtaget en vaccine mod covid-19.

Derudover skrev hun, at »vaccinerne ikke virker« og har skadet »mange tusinde« mennesker.

Desuden har Ergemann kaldt Socialdemokratiets Karen Hækkerup for »en sindssyg kælling,« som skal »i fængsel for mord på uskyldige børn.«

Hun har forladt partiet, men er stadig suppleant for Peter Seier Christensen.

B.T. har spurgt Nye Borgerlige, hvorfor partiet ikke har givet suppleant Henriette Ergemann muligheden for at træde ind i stedet for Peter Seier Christensen. Det ønsker partiet ikke at svare på.

Ved valget i efteråret 2022 blev seks personer valgt til Folketinget for Nye Borgerlige. Men efter at Mette Thiesen og Mikkel Bjørn skiftede til Dansk Folkeparti og Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet fra partiet, sidder de nu blot tre i folketingsgruppen.

Under Peter Seier Christensens fravær vil der altså kun være to.