Da B.T. møder Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, til et vælgermøde, siger hun, at hun elsker kebab.

B.T. har siden studset over den oplysning, for Nye Borgerlige har længe harceleret mod halalkød.

Pernille Vermund har for eksempel i et brev skrevet, at når man køber halal-varer, ‘understøtter man udbredelsen af islam’.

Derfor har partiet også tidligere fremlagt et beslutningsforslag om at forbyde halal i offentlige institutioner.

Spørger man Nye Borgerliges fødevareordfører, Peter Seier Christensen, støtter man en decideret ‘bestialsk praksis’, hvis man køber halal. Og man er samtidig med til at finansiere internationale muslimske organisationer, der er antidemokratiske.

Efter at Vermund fortalte til B.T., at hun elsker kebab, har B.T. spurgt, om det betyder, at Vermund selv spiser halal.

»Jeg elsker mad og er hverken kræsen eller fanatisk – modsat dem, der kun vil spise halal. Folk skal have lov at spise det, de har lyst til, men jeg mener ikke, at danskerne skal tvinges til at købe eller betale for halal. Og jeg elsker ikke kebab, men jeg kan godt lide det.«

Men er du så ikke med til at støtte de omtalte antidemokratiske institutioner, når du spiser halalkød?

»Mine personlige madvaner er hverken styret af religiøse eller politiske ideologier. Folk må gøre, som de vil, så længe de ikke tvinger andre til at handle mod egen vilje.«

Men I skriver, at man ikke skal købe halal, fordi man så støtter de antidemokratiske institutioner. Er det så ikke netop det, du gør, hvis du køber en kebab?

»Vi skal ikke finansiere halal med offentlige midler, og danskerne skal ikke tvinges til at købe halal. Det er vores politik. Jeg har også kødfri dage, selvom jeg hverken er veganer eller mener, at danskerne skal tvinges til at spise mindre kød.«

Men du vil gerne selv finansiere halal?

»De få gange om året, jeg spiser kebab, der lever jeg med det.«

Men hvad så med kylling? Over 90 procent af al kylling i Danmark er halalslagtet. Sørger du for altid at spise kylling, der ikke er halalslagtet?

»Det er ikke altid, at jeg kan få det, men jeg spiser af samme årsag væsentligt mere svinekød.«

Så du spiser af og til halalkylling?

»Jeg formoder, at det meste kylling, man får serveret på restauranter i dag, er halal. Og jeg kunne aldrig drømme om at gøre mig til besvær over maden, hvis jeg er gæst i et hjem, hvor værterne er så venlige at servere et måltid,« skriver Pernille Vermund som den sidste besked.

Men køber du selv halalkylling?

Her stopper Pernille Vermund med at svare B.T.

B.T. har forsøgt at fortsætte interviewet over telefon, men det har ikke været muligt. Pernille Vermund har ikke svaret på det sidste spørgsmål og er ikke vendt tilbage på forespørgslen om at fortsætte interviewet over telefonen eller mødes fysisk.

Fra Folketingets talerstol har partiets politiske ordfører, Mette Thiesen, også talt dunder mod halalvarer, hvor højrefløjspartiet efterlyser bedre mærkning af halalprodukter i landets kølediske.

»Berøringsangste og ligeglade politikere har accepteret en praksis, der gør, at danskerne uforvarende gennem deres indkøb (...) støtter udbredelsen af islam.«

»Man har ikke en jordisk chance for at sikre, at man ikke stiltiende laver knæfald for islamiske love,« lyder det.