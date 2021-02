Udlændingepolitik og liberal økonomisk politik har givet Nye Borgerlige stor medlemsfremgang, mener forskere.

Selv om Nye Borgerlige er et af Folketingets mindste partier med blot fire mandater, er det gået kraftigt frem i meningsmålingerne den seneste tid. Samtidig strømmer medlemmerne til.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

For et år siden havde partiet omkring 6000 medlemmer. I dag har Nye Borgerlige 15.269 medlemmer. Dermed er partiet målt på medlemsantal det tredjestørste i Folketinget efter Socialdemokratiet og Venstre.

Ifølge flere politologiske forskere er der ikke tvivl om, at det er lykkedes Nye Borgerlige at finde en ledig kombinationsmulighed af liberal økonomisk politik og stram udlændingepolitik, som har vist sig at appellere til mange vælgere.

Forskerne har dog forskellige bud på, om de nye partimedlemmer blot lever med den liberale økonomiske politik, fordi udlændingesagen overskygger alt andet. Eller om den ideologiske logik bare er mindre væsentlig for vælgerne.

Professor Rune Stubager fra institut for statskundskab ved Aarhus Universitet peger på, at fremgangen også kan skyldes, at Nye Borgerlige har hentet vælgere fra Dansk Folkeparti.

- Jeg tænker også, at de lever højt på andres ulykke. Det vil sige den generelle tilbagegang i Dansk Folkeparti og Venstre.

- Det sender vælgere i Nye Borgerliges retning, og det er vælgere, der først og fremmest er optaget af udlændingespørgsmål, siger Rune Stubager.

Lektor Karina Kosiara-Pedersen fra Københavns Universitet forsker især i partiernes medlemsdemokrati. Hun peger på, at Nye Borgerliges medlemsfremgang minder om den, Ny Alliance og Alternativet fik, kort efter at de blev stiftet.

Generelt er der forskel på, hvor let det er at melde sig ind i et parti. Nogle har meget høje kontingenter og skrappe adgangskrav som for eksempel Enhedslisten, mens andre har lave kontingenter.

Med en pris på 300 kroner om året ligger Nye Borgerlige en lille smule under gennemsnittet.

Derudover nævner hun fire mulige forklaringer på fremgangen. Blandt andet at partier i opposition har lettere ved at tiltrække nye medlemmer.

Det samme gælder partier, der allerede er i fremgang. Der er også en vis sammenhæng mellem stigende vælgertilslutning og et højere medlemstal, selv om sammenhængen ikke er meget tydelig.

Endelig er der Pernille Vermunds appel til vælgerne.

/ritzau/