Hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige ser gerne, at medlemmerne tager stilling til partiets fremtid.

Dermed følger man i første omgang ikke den kontante udmelding tidligere i januar fra den nu forhenværende formand Pernille Vermund, der ville have partiet opløst.

Det oplyser organisatorisk formand Frederik Meyer Johannesen søndag til B.T., efter at hovedbestyrelsen holdt møde i København lørdag.

»Det, vi blev enige om i går, var, at det fortsat er medlemskredsen, der skal tage stilling til om partiet fortsætter eller ej,« siger han:

Frederik Meyer Johannesen. Foto: Nye Borgerlige Vis mere Frederik Meyer Johannesen. Foto: Nye Borgerlige

»Og så vil man drage efterretning af det resultat, om partiet skal fortsætte, eller om det skal køres videre til opløsning.«

B.T. er også i besiddelse af den mail, som er blevet sendt ud til medlemmerne efter lørdagens møde, hvor man har drøftet »partiets situation« oven på Pernille Vermunds pludselige exit.

»Mødet har været et godt konstruktivt møde med god stemning. Vi ser med dyb respekt på ønsket om, at partiet skal leve videre, og på det engagement, som er fremvist den seneste tid, på trods af den vanskelige situation, som partiet er efterladt i,« lyder det i mailen:

»En enig hovedbestyrelse ønsker at afvikle et ekstraordinært årsmøde, med henblik på at medlemskredsen involveres i spørgsmålet om partiets fremtid. Beslutningen på mødet vil afklare, om Nye Borgerlige fortsætter som parti eller opløses ud fra de allerede udmeldte principper vedrørende foreningens opløsning.«

Heraf fremgår det videre, at det endnu ikke ligger fast, hvornår årsmødet skal holdes grundet »flere praktiske og administrative omstændigheder, som partiet desværre står i som konsekvens af folketingsgruppens afgang«.

Det er ikke noget, vil lige får løst hverken i morgen eller i overmorgen,« som Frederik Meyer Johannesen siger til B.T.

Årsmødet skulle blive afviklet engang i første halvdel af andet kvartal, lyder det videre.

Kan du sige noget om, hvordan I kom frem til resultatet lørdag?

»Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil gerne være fortrolig med naturen af det møde,« siger Frederik Meyer Johannesen.

Var det noget I stemte om, eller var der generelt bred enighed?

»Det vil jeg igen gerne lade være med at kommentere. Det, jeg kan sige, er, at vi er nået til enighed om det resultat.«

Enighed eller bred enighed. Er der forskel på det?

»Det er en enig hovedbestyrelse. Der er opbakning fra hovedbestyrelsens medlemmer i den brede kreds.«

Det var tidligere i januar, at partistifter Pernille Vermund meldte ud, at hun ville nedlægge Nye Borgelige som parti – siden har hun meldt sig ind hos Liberal Alliance.

Græsrødder har dog siden åbent kæmpet for at føre partiet videre, og eksempelvis har det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen meldt sig som mulig formandskandidat.

Det vil den organisatoriske formand heller ikke sætte ord på.

»Formandsspørgsmål og ledelsesspørgsmål er ikke blevet drøftet,« siger Frederik Meyer Johannesen.

