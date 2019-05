Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, bliver lørdag gift med rigmanden Lars Tvede i Espergærde.

Det er ikke kun valgkampen, som præger Nye Borgerliges formands, Pernille Vermunds, kalender i disse dage.

Lørdag siger den 43-årige politiker nemlig ja til mangemillionæren, forfatteren og iværksætteren Lars Tvede i Egebæksvang Kirke i Espergærde efter to og et halvt års forhold.

Brylluppet blev planlagt sidste år, og Pernille Vermund fortæller til Ekstra Bladet, at hun på det tidspunkt havde regnet med, at valget ville være overstået på dette tidspunkt.

- Det er jo let for ens politiske modstandere - når man er midt i en valgkamp - at tro, at det er noget, jeg har planlagt og bare gør for at få noget ekstra omtale og opmærksomhed om min person. Og det synes jeg vil være lidt træls, sagde Pernille Vermund til Ekstra Bladet fredag.

På grund af valgkampen er der ifølge Pernille Vermund ikke tid til at tage på bryllupsrejse.

- Det er jo dejligt at skulle giftes. Af flere årsager. Men det ville da også have været rart at kunne nyde det og bare slappe af, sagde hun.

- Jeg ser ikke noget problem i, at brylluppet ligger, hvor det gør, selv om det da havde været optimalt, hvis det ikke havde ligget lige nu.

Den 62-årige rigmand friede til Pernille Vermund under et telefonopkald sidste år, da han befandt sig på sin båd i Spanien.

Politikeren gik efterfølgende alene ind i en smykkeforretning for at finde sin forlovelsesring ifølge Ekstra Bladet.

Lars Tvede bor i Schweiz og har to voksne døtre fra et tidligere ægteskab. Han blev skilt i 2016 efter 30 års ægteskab med døtrenes mor.

Pernille Vermund og Lars Tvede vil fortsat bo hver for sig, når parret har sagt ja til hinanden i kirken.

Pernille Vermund er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2001 og er mor til tre sønner fra et tidligere ægteskab.

Hun blev skilt i 2011 og havde arkitekt-firmaet Vermund+Gere, som hun startede med sin eksmand.

Når parret bliver gift, skifter politikeren efternavnet Gere ud med Tvede. Hun kommer dermed til at hedde Pernille Vermund Tvede.

I 2014 stiftede hun partiet Nye Borgerlige sammen med Peter Seier Christensen.

Lars Tvede har tidligere udtalt, at han delvist deler holdninger med Nye Borgerliges politik.

Ifølge Politiken er han fortaler for at gøre Danmark til Nordens Schweiz med lave skatter og masseprivatisering i den offentlige sektor.

