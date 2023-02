Lyt til artiklen

'Presset fra medierne har været massivt og ødelæggende for mig,' skrev Henriette Ergemann, da hun mandag trak sig som næstformand for Nye Borgerlige.

Og spørger man Nye Borgerliges bagland, som B.T. har gjort, er det et budskab, der giver genlyd.

Henriette Ergemann har nemlig været i flere mediers søgelys i løbet af de foregående uger på grund af nogle gamle opslag på sociale medier.

For eksempel har hun kaldt Søren Pind for en 'klam stodder', Karen Hækkerup for en 'sindssyg kælling' og været kritisk over for covid-19-vaccinerne.

Henriette Ergemann blev valgt som næstformand i Nye Borgerlige 7. februar 2023. Foto: Bo Amstrup

Endvidere har hun sagt, at hun bløder, når hun er i selskab med vaccinerede i længere tid.

Anne Raft, lokalformand for Lollandskredsen for Nye Borgerlige.

Hvad tænker du om, at Henriette Ergemann trækker sig?

»Jeg synes faktisk, at det er en meget kedelig situation for at sige det, som det er. Hun har så stor en opbakning i baglandet, men pressen har simpelthen presset hende ud til det yderste. Det er sådan set jeres skyld,« siger hun og afslutter opkaldet.

Hans Harald Uerkvitz, lokalformand for Nye Borgerlige i Haderslev.

Hvad tænker du om, at Henriette Ergemann trækker sig?

»Jeg tænker, at medierne nok har hetzet hende til det. Folk bliver jo jagtet helt urimeligt tit og ofte. Hun har været ærlig omkring, hvad hun har sagt, og beklaget noget af det, hun har sagt. Men det er jo ikke til at udføre et hverv, hvis man konstant skal ligge i skyttegrav og forsvare sig.«

Så du er ked af, at hun stopper?

»Ja. Hun er super dygtig og venlig.«

Foto: Bo Amstrup

Jonas Rene Jensen, byrådsmedlem i Middelfart Kommune samt lokalformand for Nye Borgerlige Middelfart og Nordfyns Kommune.

Hvad tænker du om, at Henriette stopper som næstformand?

»Jeg synes, at Henriette er en rigtig kompetent politiker. Hun har mange gode ting, hun gerne vil kæmpe for. Men man må også medgive, at de udtalelser, hun er kommet med, ikke har ligget lige i skabet. Havde hun vidst, at der ventede en længere politisk karriere, havde hun nok tænkt sig om en ekstra gang.«

»Desværre har man ikke nået at sætte fokus på, hvad Henriette gerne vil udrette. Fokus fra pressen har jo fra dag et været de her udtalelser, hun er kommet med.«

Men synes du, at det er uretfærdigt, når hun er næstformand i et parti, der er repræsenteret i Folketinget?

»Handler det om politik, eller handler det om, hvad man har sagt, før hun blev næstformand. Man har ikke været interesseret i, hvad hun ville, men man har interesseret sig for, hvad hun har gjort.«

Hver gang vi har skrevet en artikel om Henriette Ergemann, har vi ringet og skrevet til hende for at give hende mulighed for at svare. Det har hun valgt ikke at gøre.

»Det er selvfølgelig rigtigt. Men pressen er hård. Men når man mærker pressens tryk, og man ikke har det som en dagligdagsting, så kan jeg godt forstå, at man bakker lidt ud.«

»Jeg er ked af, at vi ikke når at se, hvad hun kunne have gjort for os. Hun er en team player, der gerne ville have vores politik ud.«