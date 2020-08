Nye Borgerlige vil give skatterabat på i alt tre milliarder kroner til dem, der fortsat arbejder efter 40 år.

Hvis det koster tre milliarder kroner at give Arne en ret til tidlig pension efter 40 år på arbejdsmarkedet, så skal Bjarne og andre som ham samlet have skatterabat for tre milliarder kroner for at blive på arbejdsmarkedet.

Sådan lyder det fra Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, på partiets sommergruppemøde i Værløse lørdag.

- Regeringen er optaget af retfærdighed. Det er vi også. Men retfærdigheden går begge veje. Hvis Arne skal have ret til tidlig pension for tre milliarder kroner, så skal Bjarne, der bliver på arbejdsmarkedet, have en skatterabat for tre milliarder kroner, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige skelner i deres forslag ikke mellem, om det er mureren eller advokaten, der i givet fald vil få skatterabatten.

- Vi synes ikke, at man skal straffes eller belønnes for at være i det ene fag frem for det andet. Hvis man ønsker at blive på arbejdsmarkedet, så skal man belønnes for det, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige har ikke mandater nok til at sikre regeringen flertal, men partiet kan lægge endnu mere pres på Dansk Folkeparti for at gå med i en aftale.

De to partier kæmper om de samme vælgere, og det vil være svært for Dansk Folkeparti at forklare, hvorfor man står uden for en aftale, hvis Nye Borgerlige går med.

Partiets krav vil dog gøre en pensionsreform dobbelt så dyr og dermed efterlade færre penge til regeringens andre målsætninger på blandt andet velfærd og klima.

Meldingen fra Nye Borgerlige kommer få dage før, at regeringen ventes at lægge deres udspil frem og indlede forhandlinger.

Pensionsforslaget er endnu et eksempel på, at Nye Borgerlige forsøger at gå med i aftaler om andre emner end den kompromisløse udlændingepolitik, som partiet primært var kendt for op til valget i 2019.

Her stemplede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen Nye Borgerlige som et ekstremt parti, han ikke ønskede at basere en regering på. Forholdet til Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, er også anstrengt.

På sommergruppemødet siger Pernille Vermund, at der fortsat ikke er et "bedste bud" på, hvem der skal lede blå blok.

Når det gælder udlændingepolitikken har Vermund tidligere udtalt, at hun har mere tiltro til Mette Frederiksen end til Ellemann-Jensen.

På sommergruppemødet var der dog også kritik af statsministerens udlændingepolitik, som ifølge Vermund ikke lever op til valgløfterne.

- Vi har holdt Mette Frederiksen op på, at hun ville løse udlændingepolitikken fra bunden. Hun vil indføre et stop for spontan asyl. Asylsøgere skulle arbejde 37 timer om ugen, og kriminelle udlændinge skulle udvises.

- Et år efter valget kan vi konstatere, at hun ikke har leveret. Tværtimod har hun lempet på udlændingepolitikken sammen med De Radikale, Enhedslisten og SF ved blandt andet ved at hæve ydelserne, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige ligger i øjeblikket til 3,9 procent i Ritzau Index, der er et gennemsnit af fem meningsmålinger. Ved valget i 2019 fik Nye Borgerlige 2,4 procent af stemmerne.

Nye Borgerlige står dermed til omtrent dobbelt så mange stemmer som Liberal Alliance, der også ønsker en liberal økonomisk politik.

/ritzau/