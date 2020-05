Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, skriver i et blogindlæg, at der er en aftale om udligningsreform.

Formanden for Nye Borgelige, Pernille Vermund, skriver i en blog, at Socialdemokratiet og Venstre er blevet enige om en udligningsreform.

Udligningsreformen skal ændre den måde, penge bliver fordelt mellem kommunerne på.

Nye Borgerlige står ifølge Pernille Vermund uden for aftalen.

- Nye Borgerlige er ikke med i aftalen om at udvide udligningen mellem kommunerne, som Socialdemokratiet og Venstre er blevet enige med hinanden om.

- Vi havde stillet krav om, at veldrevne kommuner, der fokuserede på kernevelfærden, ikke skulle straffes, skriver Pernille Vermund.

Det har ikke været muligt at få hverken Socialdemokratiet eller Venstre til at bekræfte, om der er en aftale om en reform.

Partiformanden har siddet med til forhandlingerne og siger, at der er "et stort flertal" for en aftale.

- Hvis man synes, at vi skal have god kernevelfærd, så skylder man at kæmpe til det sidste.

- Men når der ligger en næsten færdig aftale, hvor man ikke får nærheden tilbage eller prioriterer kernevelfærden, så kan vi ikke være med.

- Man skal ikke sluge kameler, hvis ikke man får indflydelse. Og når en reform gør et kompliceret system endnu mere kompliceret og tager penge fra veldrevne kommuner, så kan vi ikke være med, siger Pernille Vermund.

Regeringen fremlagde i starten af året sit oplæg til en udligningsreform. Det udløste - som vanligt - store politiske slagsmål og meget kritik fra specielt de kommuner, der står til at få mindre eller afgive mere.

I foråret forlod Venstre flere gange forhandlingerne kortvarigt, fordi de mente, at fortroligheden i forhandlingsrummet blev brudt.

Coronakrisen satte kortvarigt forhandlingerne om udligning på pause, men de er blevet genoptaget.

De Konservative har længe stået uden for forhandlingerne, da de mener, at konservative kommuner skulle afgive for meget ifølge regeringens udspil.

Tidligere mandag skrev De Konservatives Rasmus Jarlov om det, han nu beskriver som en "udplyndringsreform":

- Danmarks tredjestørste kommunale parti bliver fortsat ikke inviteret til forhandlingerne.

- En god reform ville bygge på en beregning af kommunernes økonomi. Det er helt fraværende og er derfor blot politisk omfordeling fra Konservative til Socialdemokratiske kommuner.

/ritzau/