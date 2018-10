Selv om partiet kun har tre år på bagen, er Nye Borgerlige rustet og klar til valg.

København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har flere gange betonet, at han ikke forventer at udskrive folketingsvalg før engang i det nye år.

Men hvis han ombestemmer sig, vil det ikke komme bag på Nye Borgerlige.

Partiet, der blev stiftet for tre år siden, er ifølge formand Pernille Vermund mere end klar til at føre valgkamp.

- Vi er så klar, som man kan blive. Vi har trykt plakaterne og venter kun på, at der bliver trykket på knappen, siger hun forud for partiets landsmøde lørdag i Vejle.

Som nyt parti er Nye Borgerlige som udgangspunkt bagud på point i forhold til de etablerede partier.

Partiet modtager ikke partistøtte og har derfor langt færre penge at klare sig for.

- Selvfølgelig har det en betydning. Men til trods for, at vi ingen penge har, er jeg ret tilfreds med, at vi ligger så pænt i meningsmålingerne sammenlignet med de andre.

- Også når jeg ser på, hvordan Konservative var et af de partier, der brugte allerflest penge ved valget i 2015, men kun fik 3,6 procent af stemmerne, siger Vermund.

Hun bliver selv købt fri til det politiske arbejde, men passer også sin arkitektvirksomhed ved siden af.

De øvrige kandidater må selv finde tid til politikken ved siden af jobbet eller firmaet.

Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af fem faste, politiske meningsmålinger, giver lige nu Nye Borgerlige 2,3 procent af stemmerne.

Men opbakningen går op og ned, og det afhænger ifølge Pernille Vermund især af én ting:

- Vi kan tydeligt se, at når vi ikke er i medierne, så falder opbakningen til vores parti i meningsmålingerne. Og når vi omvendt får mulighed for at fortælle om vores politik, så stiger den, siger hun.

Derfor har hun også store forventninger til en valgkamp, hvor partiet vil få mere taletid og vil kunne markere sig endnu bedre end nu.

/ritzau/