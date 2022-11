Lyt til artiklen

Lars Boje Mathiesen kommer nu med en opsigtsvækkende kommentar sin partikollega Mette Thiesen.

I radioprogrammet 'Det blå hjørne' på Radio4 siger Nye Borgerliges folketingsmedlem Lars Boje Mathiesen nu, at Thiesen bærer en del af skylden for, at Nye Borgerlige ikke fik et bedre resultat ved folketingsvalget tirsdag.

Thiesen dummede sig nemlig gevaldigt undervejs i valgkampen, lyder det fra Lars Boje Mathiesen, der i programmet også får sagt, at han mener, Thiesens bommerter har kostet partiet omkring halvandet procentpoint af stemmerne.

Nye Borgerlige endte tirsdag med et resultat på 3,7 procent af stemmerne. Ved forrige valg fik partiet 2,4.

»Vi laver nogle graverende fejl i valgkampen. Som et lille parti har vi kun få dage og få gange, hvor man får mediernes opmærksomhed, og der dummede vi os altså,« siger Lars Boje Mathisen i programmet.

Derefter spørger programmets vært, politisk redaktør på Avisen Danmark Casper Dall, hvem det var, der dummede sig.

»Jamen, der er jo ikke nogen grund til at lægge skjul på, at det var Mette Thiesen, der dummede sig,« lyder svaret.

Så er det Mette Thiesens skyld?

»Jamen, hvis det er den person, der dummer sig, så er det jo den person, der dummer sig,« siger Lars Boje Mathiesen.

Ifølge ham begår Mette Thiesen to store fejl i valgkampen.

»Først at hun går ud og falder i en fælde som en journalist laver om hjemmehjælpere. Det skal man bare lade være med. Det er simpelthen for dumt,« siger han med henvisning til sagen om at Thiesen i et program på P1 skulle have givet udtryk for at danskerne burde have ret til at fravælgere for eksempel jødiske eller homoseksuelle hjemmehjælpere.

»Den anden fejl er, hvor hun dummer sig og siger noget, hun ikke har forstand på omkring noget partistøtte,« tilføjer Lars Boje Mathiesen.

Mette Thiesen blev under valgkampen fanget på skjult kamera at vejlede i, hvordan man kunne omgå partistøttereglerne for at donere penge til Nye Borgerlige.



Det fik partiets formand Pernille Vermund til at lange hårdt ud efter Thiesen og beskylde hende for at tale usandt.

B.T. forsøger at få en kommentar til kritikken fra Mette Thiesen.

