Den tidligere spidskandidat for Nye Borgerlige Hans Blaaberg er indberettet for at have misbrugt sin position som betjent i Københavns Politi til at slå dybt personlige oplysninger op om sin tidligere partner og hendes søn.

B.T. erfarer fra flere kilder med viden om sagen, at klagen går på, at Blaaberg har anvendt oplysningerne, så han kunne finde ud af, hvor partneren og sønnen befandt sig og møde op, hvor de var.

I sidste uge vragede Nye Borgerliges hovedbestyrelse Hans Blaaberg som spidskandidat, og det blev ved den lejlighed oplyst, at Blaaberg havde en verserende sag i Den Uafhængige Politiklagemyndighed i forbindelse med opslag i politiets registre af personlig karakter.

Det er dog først nu, at det er kommet frem, hvem klagen omhandler.

Misbrug af politiets registre til uretmæssigt privat brug kan medføre fængselsstraf. Det er dog vigtigt at understrege, at Blaaberg alene er blevet indberettet, og sagen fortsat verserer.

Nye Borgerlige sendte en mail ud til partiets medlemmer i sidste uge, hvor man kunne læse en forklaring om, at Hans Blaaberg ikke blev ekskluderet på grund af selve sagen, men fordi partiet mente, at han havde talt usandt over for partiet i forbindelse med sagen.

Da Nye Borgerliges hovedbestyrelse havde fået nys om sagen, så konfronterede partiet Hans Blaaberg. Han nægtede at kende til sagen. Ifølge Nye Borgerlige gjorde han det mod bedre vidende.

»Så sent som for tre dage siden, da hovedbestyrelsen havde modtaget dokumentation for sagen og dokumentation for, at sagen var sat i gang, nægtede Hans Blaaberg fortsat at kende noget til det,« skriver Jesper Hammer, organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige, i fællesmailen.

B.T. har kontaktet Hans Blaaberg for at spørge ind til sagen, men han skriver i en sms, at han ikke kan hjælpe yderligere.

»Det kan jeg desværre ikke hjælpe med. Jeg er stadig ikke vidende om, hvad sagen drejer sig om. Jeg er ikke informeret om anmeldelsens indhold, eller om der er startet en sag imod mig,« skriver Hans Blaaberg til B.T.

Udsagnet strider imod Nye Borgerliges opfattelse af sagen, da partiets hovedbestyrelse mener, at Blaaberg har været bekendt med sagens karakter og verseren i flere måneder.

Partiformand Pernille Vermund er ked af sagen.

»Det er altid ærgerligt, at et menneske, som man har stolet på, misbruger den tillid, man har vist. Jeg har forsvaret mangt og meget for partiets medlemmer, men det er under en forudsætning af, at vi kan stole på hinanden. Det er ikke tilfældet, så han kunne ikke fortsætte som spidskandidat,« siger Pernille Vermund.

Hun ønsker ikke at kommentere B.T.s oplysninger om, at det er Hans Blaabergs tidligere partner, som angiveligt har været offer for opslagene i politiets registre.

»De nærmere detaljer i sagen ønsker jeg ikke at komme ind på,« siger Vermund.