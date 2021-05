Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen er ifølge Berlingske blevet brugt til misinformation om corona.

Nye Borgerliges profil Lars Boje Mathiesen er ifølge Berlingske blevet brugt som afsender på løbesedler, der spreder konspirationsteorier og misinformation om corona.

Løbesedlerne er omdelt i Nordsjælland. De postulerer blandt meget andet, at regeringen og Folketinget bruger corona til at kontrollere befolkningen.

Løbesedlen er prydet med et billede af Lars Boje Mathiesen og indikerer, at han er afsenderen.

- Jeg kunne med det samme se, at det er dokumentfalsk, identitetstyveri og selvfølgelig dybt alvorligt. Jeg håber, at personerne bag ryger i spjældet, siger Lars Boje Mathiesen til Berlingske.

- Jeg ved ikke, om det er lavet af nogle, der vil Nye Borgerlige det ondt, eller om det bare er en sølle stakkel. Men det kan jo være dybt skadeligt for Nye Borgerlige som parti, hvis der er delt tusindvis ud, og folk så tror, at jeg går ind for de ting her.

Sagen er meldt til politiet, der over for Berlingske bekræfter, at de efterforsker sagen.

Til Berlingske siger Lars Boje Mathiesen, at han finder det dybt krænkende, at nogen bruger hans navn og billede på falskt grundlag.

Nye Borgerlige har igennem hele perioden med corona argumenteret for færre restriktioner i takt med, at de værste scenarier for sygdommen ikke har udspillet sig. Partiet står samtidig uden for den seneste aftale om genåbning grundet en stærkt, principiel modstand mod coronapas.

Partiet har aldrig benægtet sygdommens eksistens eller sået tvivl om tallene for indlæggelser og dødsfald.

Løbesedlen opfordrer modtagere til at følge blandt andet organisationerne JFK21 og Men in Black. Førstnævnte mener, at verden kontrolleres af en kabale af djævletilbedere, mens sidstnævnte jævnligt har holdt demonstrationer mod de restriktioner, der er indført for at mindske smitten med corona.

/ritzau/