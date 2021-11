»Hvis du ikke er nazist, stemmer du ikke på Syge Borgerlige. Så enkelt er det!«

Sådan lyder ordene på en masse plakater, som flere steder i Odense er blevet klistret op. Og det har mildest talt efterladt spidskandidaten for Nye Borgerlige i Odense i chok.

»Det er ekstremt ubehageligt, og vi er alle dybt chokerede og kede af det,« siger Nye Borgerliges Andreas Møller til B.T.

På minimum to lokationer i Odense midtby er der hængt en håndfuld plakater op med det klare budskab om ikke at stemme på Nye Borgerlige.

Simpelthen fordi de ifølge plakaten skulle være nazister.

»Det er en helt hen i vejret sammenligning, som der på ingen måde er hold i. Det her virker som en utroligt gennemarbejdet og systematisk chikane, og vi er decideret rystede over det,« siger Andreas Møller.

Plakaterne er blevet spottet i gågaden i Odense og på Odense Banegård Center. Privatfoto. Vis mere Plakaterne er blevet spottet i gågaden i Odense og på Odense Banegård Center. Privatfoto.

Når man spørger spidskandidaten om, hvordan han generelt oplever at blive mødt af Odenses vælgere, så føler han faktisk, at folk er både venlige og snakkesagelige. Derfor overrasker det ham også meget, at en eller flere personer opfatter partiet på den måde, som plakaterne indikerer.

Og med kommunalvalget lige rundt om hjørnet frygter Nye Borgerlige også, at plakaterne kan ende med at forvirre vælgerne.

»Det er et meget personligt angreb, og i sidste ende kunne man godt frygte, at det påvirker vælgernes opfattelse af os. Det her kan kun tolkes som et forsøg på at ramme os,« siger Andreas Møller og tilføjer, at man overvejer at politianmelde chikanen.

Men hvis der reelt er nogle personer, der opfatter jeres parti på den måde, hvorfor er det så ikke i orden, at de også udtrykker det?

»At kæde et demokratisk parti sammen med en ideologi, der historisk set har flere millioner menneskeliv på samvittigheden, og som har bragt så meget ondt med sig, er på ingen måde i orden. Det tager vi på det kraftigste afstand fra.«

Andreas Møller fortæller, at så vidt han er oplyst, så er chikanen kun foregået i Odense. Netop derfor føles det for spidskandidaten også som en meget personligt angreb.