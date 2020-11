Nye Borgerlige har endnu ikke ret til at bruge Muhammed-tegningerne fra det franske satiremagasin Charlie Hebdo, som Berlingske, Weekendavisen og B.T. ellers har tænkt sig at bringe.

I torsdags skrev formanden for partiet, Pernille Vermund, ellers på Facebook, at hun havde sat en politisk kampagne om ytringsfrihed i gang med netop brugen af disse tegninger.

Men rettighederne til at bruge tegningerne er altså ikke på plads endnu. Det fortæller Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber.

»Vi har ikke rettighederne til at bruge billederne endnu, men jeg regner med, at det falder på plads i morgen formiddag,« siger Lars Kaaber til B.T.

Nye Borgerlige havde tænkt sig at lave kampagnen, efter en lærer blev dræbt på åben gade, fordi han i sin undervisning om ytringsfrihed havde vist Muhammed-tegningerne til elever på mellemskoleniveau.

Egentlig var det planen, at kampagnen, layoutet og rettighederne skulle falde på plads i den kommende uge. Men pludselig gik det stærkt, melder Lars Kaaber.

For endnu et angreb fandt sted i Frankrig. Denne gang i en kirke i byen Nice, hvor en kirketjener og to kvinder blev dræbt.

Det fik Pernille Vermund til at gå til tasterne på Facebook og fortælle om kampagnen, men resten af holdet, der skulle hjælpe til, var bare ikke helt klar, og Lars Kaaber skyndte sig at få fat i Charlie Hebdos advokat for at få rettighederne til at bruge dem i kampagnen.

»Men han havde misforstået det. Han havde spurgt kunstnerne, om vi måtte købe værkerne. Vi er nok ikke så gode til fransk. Men det er forklaret nu, og vi har sendt layout til dem, så håber jeg, det falder på plads i morgen. Det er jeg ret sikker på.«

Er det ikke lidt dumt at melde ud, at en kampagne er på vej, når I ikke har rettighederne til at bruge tegningerne?

»Det er heller ikke os, der har skrevet det. Det er Pernille (Vermund red.), der har skrevet det på Facebook.«

Men hun er jo også partiets formand?

»Det var det rigtige tidspunkt at skrive det ud på, for der skete jo det her i Nice. Det skal man reagere på,« siger Lars Kaaber.