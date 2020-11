Charlie Hebdo har sagt nej til, at Nye Borgerlige kan bruge Muhammed-satiretegninger i annoncer.

Satiremagasinet Charlie Hebdos tegnere har sagt nej til at lade Nye Borgerlige bruge magasinets satiretegninger af profeten Muhammed i annoncer.

Det oplyser Charlie Hebdos pr-bureau til Ekstra Bladet

- Efter konsultation med tegnerne har Charlie Hebdo ikke lavet en sådan aftale med dette politiske parti, som de ikke deler nogen som helst synspunkter med, lyder det fra det franske magasin ifølge Ekstra Bladet.

Nye Borgerlige planlægger at betale aviser i Danmark for at indrykke annoncer med Charlie Hebdos Muhammed-tegninger, og Weekendavisen og Berlingske har tilkendegivet, at de er klar til at indrykke dem.

Jyllands-Posten og Ekstra Bladet har derimod sagt nej.

Ønsket fra Nye Borgerlige om at bringe annoncer med tegninger af profeten Muhammed kom for at vise sympati med den franske skolelærer Samuel Paty.

Han fik for nogle uger siden skåret halsen over efter at have vist Muhammed-tegninger for sine elever.

/ritzau/