Ungdomsafdelingen af partiet Nye Borgerlige har besluttet at opløse sig selv.

Det skriver organisationen i et opslag på Facebook.

De har truffet valget på baggrund af moderpartiets beslutning om at nedlægge folketingsgruppen, lyder det i opslaget.

»For nu ønsker vi at takke alle nuværende samt tidligere medlemmer for det store arbejde gennem årene. Vi håber at I fremadrettet stadig vil arbejde for et borgerligt Danmark,« står der blandt andet i opslaget, der har ungdomspartiets nu tidligere landsformand Tenna Røberg som afsender.

Tilbage i januar meddelte partiets daværende formand Pernille Vermund, at folketingsgruppen blev opløst, og at hun indstillede partiet til at blive opløst.

Det viste sig dog, at det ikke var alle i partiet, der var enige i den beslutning.

Kort tid efter meddelte den tidligere DF-profil Martin Henriksen, at han ønskede at drive partiet videre, med sig selv ved bordenden. Også lokalformand for Nye Borgerlige i København Nis Otto Kristensen har meddelt, at han stiller op til posten som formand for partiet.

Ifølge Ritzau er det på et landsmøde 16. april det skal afgøres, om partiet skal opløses eller fortsætte med en ny formand ved roret.

