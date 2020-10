Sagerne om Frank Jensens krænkelser af kvinder synes at vælte frem.

Tidligere søndag kunne Jyllands-Posten beskrive, at otte kvinder er stået frem med anklager om krænkelser begået af Frank Jensen gennem årene. Og nu ser endnu en sag ud til at ramme den socialdemokratiske overborgmester.

Der er tale om den mangeårige journalist Annegrethe Felter Rasmussen.

På sin Facebook-profil beskriver hun en episode fra 1990'erne, hvor hun blev krænket af den daværende socialdemokratiske minister.

Annegrethe Felter Rasmussen var til en fin middag, og havde fået Frank Jensen til bords.

Hun var på tidspunktet højgravid, skriver hun.

»Nuvel - vi sidder ved bordet, og pludselig mærker jeg ministerens hånd under bordet, under min kjole, hvor han har anbragt hånden helt oppe ved mit skridt. Instinktivt og noget paf rykker jeg mig væk i ét sæt - vi kender ikke hinanden og havde så vidt jeg husker aldrig talt sammen før. 'Hvad foregår der?', spørger jeg, og ministeren svarer 'Åh, undskyld, jeg bliver bare altid så opstemt af gravide kvinder',« beskriver Annegrethe Felter Rasmussen.

Hun skriver videre, at hun dengang ikke anså episoden for at være en krænkelse.

Kulturen var nemlig en anden dengang.

»Jeg har - og det gør mig flov at tænke over i dag - over årene af og til underholdt med fortællingen i venners lag, fordi historien for mig først og fremmest viste, at den daværende minister/nuværende borgmester var noget af en 'Don Klammo'. Jeg syntes, optrinnet gjorde ham til grin, og jeg har med skam at melde aldrig reflekteret over min egen rolle,« skriver Annegrethe Felter Rasmussen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Frank Jensen, der netop nu sidder i krisemøde.

Han har tidligere søndag været ude og undskylde over for de kvinder, som han har krænket.

»Jeg er frygtelig ked af de kvinder, jeg krænket gennem mine 30 år i politik,« sagde han til Jyllands-Posten tidligere søndag.

Annegrethe Felter Rasmussen fungerer i disse dage som B.T.'s ekspert, når det kommer til det amerikanske valg. Derudover er hun chefredaktør på POV International.